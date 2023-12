Ludovica Valli: “Mi hanno asportato un neo”/ “Non vi nego che ho tanta paura…”

Ludovica Valli, dalla visita non andata bene al messaggio di prevenzione: “Controllatevi!”

Una notizia arrivata tramite i social ha destato particolare preoccupazione nei follower di Ludovica Valli. L’influencer, già in passato, aveva accennato ad un problema di salute da approfondire senza però scendere nel dettaglio. Come riporta Il Vicolo delle News, nella giornata di ieri con un lungo post ha deciso di condividere con la propria community il suo attuale stato d’animo in vista di un esame piuttosto delicato.

“La visita che non era andata bene; oggi mi hanno asportato un nero (sospetto, da togliere assolutamente il prima possibile). Era quasi un anno che rimandavo quella visita, un po’ per paura, un po’ per mancanza di tempo, ogni volta avevo qualche scusa diversa”. Inizia così il post di Ludovica Valli suoi social – riportato dal portale – che, dopo aver anticipato di essersi sottoposta ad un intervento necessario, lancia un importante messaggio in termini di prevenzione: “Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene! Controllatevi non appena sentite o vedete in voi sul vostro corpo, dentro il vostro corpo, qualcosa che pensiate non vada affatto bene”.

Ludovica Valli e l’ansia per i prossimi esami: “Sono preoccupata ma penso positivo…”

Ludovica Valli, nell’aggiornare sul suo attuale stato di salute, ha dunque compiuto un atto di grande valore stimolando ulteriormente i suoi fan e chiunque abbia letto il suo post sull’importanza di prendersi cura di sé stessi: “La prevenzione è davvero importante”. Nel prosieguo del discorso pubblicato sui social e riporta da Il Vicolo delle News, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Non vi nego che sono preoccupata; non vi nego che ho tanta paura, ma sono fiduciosa. Penso positivo, l’unica cosa che posso fare ora”.

Ludovica Valli non ha dunque nascosto la preoccupazione per i prossimi esami da affrontare ma al contempo si è detta speranzosa anche grazie all’amore dei suoi affetti più cari: “Ho i miei figli, la mia famiglia, che mi aiutano ogni giorno a farlo. Ora aspetto solo l’esame istologico, saranno giorni intensi”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi concluso: “Vi stringo forte volevo condividerlo con voi, ora ne sentivo la necessità. Fate parte di me, di noi”.











