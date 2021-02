Ludovica Valli, mostra il pancione senza veli/ “Chi se ne importa delle smagliature”

Ludovica Valli sta per diventare mamma. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne è ormai alla 36esima settimana. Ludovica e il compagno Gianmaria Di Gregorio diventeranno presto genitori di una bambina, di cui non hanno ancora svelato il nome. A ormai poche settimane dal parto, la sorella di Beatrice Valli ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra, senza veli, il suo pancione: “Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto, semplicemente grazie vita di avermi dato la gioia di poter vivere quello che molte donne, prima che mi accadesse personalmente, chiamano “stato di grazia”, per tutto ciò che accade in 9 mesi e si posa su di noi con grazia”, ha scritto a corredo dell’immagine. Tantissimi i commenti dei suoi follower: “Sei e sarai una splendida mamma” e “Sei bellissima da sempre ma questa foto ha qualcosa di più”, hanno scritto due utenti. Altri invece hanno criticato la scelta di Ludovica di mostrarsi senza veli: “Se mettevi uno slip e un reggiseno la foto veniva bene lo stesso”.

Ludovica Valli orgogliosa dei cambiamenti del suo corpo in gravidanza

Il post di Ludovica Valli continua così: “In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come NOSTRO, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha un solo nome ed è AMORE”. Poco dopo l’annuncio della gravidanza, Ludovica Valli aveva già dichiarato in un’intervista al Giornale di non avere paura dei cambiamenti del proprio corpo: “Più passano i giorni più vedi qualcosa di te cambiare, amo ogni singola parte del mio corpo, oggi più che mai. Il cambiamento non deve essere mai accettato bensì deve essere amato e glorificato, è un dono per lo spirito“. I fan, intanto continueranno a chiedersi come si chiamerà la cuginetta di Alessandro, Bianca e Azzurra, i figli della sorella Beatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)





