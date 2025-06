Ludovica Valli al centro di una polemica social: la replica dell'ex tronista di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni Ludovica Valli è tornata sotto i riflettori, ma stavolta non per un nuovo progetto o per la sua vita privata, bensì per via del suo aspetto fisico. Alcuni utenti sui social hanno iniziato a notare dei cambiamenti nel suo viso, parlando apertamente di presunti ritocchini estetici “esagerati”. “Sembra Carmen Russo“, si legge in alcuni commenti, insultando anche la showgirl. In particolare, c’è chi ha notato zigomi più pronunciati, labbra più piene, lineamenti in generale più scolpiti rispetto a come Ludovica appariva ai tempi di Uomini e Donne.

Da lì, quindi, è partito il solito giro di critiche, battutine e commenti sul fatto che avrebbe “stravolto” il suo volto. Va detto che non è la prima volta che la Valli finisce al centro di questo tipo di polemiche. Ma stavolta le voci sembrano essersi fatte più insistenti, probabilmente perché alcuni scatti recenti hanno davvero fatto discutere. Di conseguenza, stanca di ricevere certi messaggi, l’ex volto di Temptation Island ha deciso di rispondere a tono.

RAGA È LUDOVICA VALLI, LUDOVICA V A L L I. #uominiedonne pic.twitter.com/2imZv4xVeq — 力. (@kaprizios) February 24, 2020

Ludovica Valli risponde alle critiche del web: cosa sta succedendo

Ludovica Valli, dopo decine di commenti sul suo aspetto fisico e i suoi presunti ritocchini estetici, non è rimasta in silenzio e ha deciso di dire la sua. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti risposto al messaggio di una fan che l’ha difesa, sottolineando come, nei video criticati, si trovasse anche al mare e senza trucco. “Vorrei comunque vedere loro, in ogni caso ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e 10 anni fa ormai 4 punture alla labbra (che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima) l’ho sempre ammesso. E ho perso anche 10 kg da quando ero nel programma“, ha scritto l’influencer.

