Ludovica Valli, chi è il compagno Gianmaria Di Gregorio e la figlia Anastasia/ Com’è nato il loro amore?

La notte dell’otto marzo 2021, l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli è diventata madre di una bellissima bambina, Anastasia Ludovica Di Gregorio. Poco dopo la nascita della sua primogenita, l’ex tronista aveva pubblicato un post su Instagram con la foto della bambina tra le braccia del padre, un post molto dolce con una dedica: “A te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro rinascita”, da li la coppia formata da Ludovica e Gianmaria Di Gregorio ha spesso pubblicato foto di famiglia, della bambina e di eventi importanti come il battesimo della piccola, avvenuto nel 2021 e con molto sfarzo, dal vestito principesco della bambina al ricevimento su una terrazza panoramica di Milano, con vista sul Duomo. L’8 marzo 2022 la piccola Anastasia ha compiuto un anno e per l’occasione Ludovica e la figlia si sono rese protagoniste di un servizio fotografico in cui entrambe indossavano degli indumenti color crema, abbinati; questa volta però la coppia ha deciso di non organizzare nulla di eccessivamente sfarzoso tanto che Ludovica ha affermato nel suo profilo Instagram: “Non abbiamo fatto fondamentalmente niente, ma nella sua semplicità è stato bellissimo, unico come un anno fa”.

Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli, chi sono?/ Sorelle e Influencer sempre più unite

Chi è Gianmaria Di Gregorio e com’è nata la loro storia d’amore?

Il compagno di Ludovica Valli è Gianmaria di Gregorio, ma lui non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Come la sorella Beatrice Valli, Ludovica aveva partecipato a Uomini e Donne per trovare l’amore, ma lei non ebbe la sua stessa fortuna e andò incontro avarie delusioni sentimentali. Nell’estate del 2019 però ha finalmente trovato il suo amore, ad oggi padre della figlia Anastasia. I due si sono conosciuti ad Ibiza e nel mese di settembre hanno ufficializzato la loro relazione sui social; su di lui, Ludovica aveva dichiarato, nel suo profilo Instagram: “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente, prima vuole trovare un nido d’amore giusto, al momento viviamo a casa mia a Milano e lui fa avanti e indietro dalla Spagna”. Lui infatti è un imprenditore di successo, che ha deciso di fare della sua passione, i viaggi, il suo lavoro ed è questo il motivo per cui è costretto a fare avanti e indietro dalla Spagna. Lui ha 39 anni mentre lei ne ha solo 25, eppure i parenti di Ludovica non hanno mai avuto nulla da ridire e ad oggi sono molto felici la coppia, che chissà, potrebbe anche annunciare a breve l’arrivo del matrimonio.

LEGGI ANCHE:

Ludovica Valli, mostra il pancione senza veli/ "Chi se ne importa delle smagliature"Ludovica Valli incinta, video ecografia/ "Mi tremano le gambe, il suo cuoricino..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA