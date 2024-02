Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice/ Poi la frecciatina: “Per un anno…”

Ludovica Valli e il rapporto con le sorelle Eleonora e Beatrice

Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice e lancia una frecciatina agli haters che continuano ad insinuare sul rapporto con le sorelle Eleonora e Beatrice. Da tempo, il rapporto tra le sorelle Valli è sotto la lente d’ingrandimento dei fan, convinti che il rapporto tra Eleonora e Beatrice sia molto più stretto rispetto a quello con Ludovica. La più piccola delle sorelle Valli, dopo aver risposto in modo diretto agli haters, ha pubblicato un video del battesimo del figlio Otto Edoardo che si è tenuto lo scorso 10 febbraio provando a zittire tutti i rumors.

La Valli, così, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui erano presenti anche le sorelle e rispettivi figli. La Valli, inoltre, ha pubblicato una foto con i nonni e i nipotini scrivendo: “La nostra mamma e il nostro papà con tutti e otto i nipoti… notate la felicità dei bimbi, ma almeno abbiamo una foto”.

La frecciatina di Ludovica Valli

Non solo Ludovica Valli, ma anche la sorella Beatrice appare sempre più stanca delle continue critiche che ricevono sui social e, come svela il portale Coming Soon, ha aggiunto un commento che testimonia tale stato d’animo. “Amen! Per un anno non rompete!”, ha scritto la moglie di Marco Fantini.

Ludovica, inoltre, ha anche risposto alle domande dei fan e di fronte a chi ha insinuato che il buffet del battesimo del figlio Otto non fosse abbondante dal momento che la sorella Eleonora, tornata a casa, ha cucinato per i figli, ha detto: “Che domanda è? No, come ho già detto c’erano tante altre cose. E comunque anche i miei figli quando sono tornati a casa hanno mangiato di nuovo Anastasia alle 22:40 voleva la pizza di suo padre, ti dico solo questo ahahah I bambini hanno più giocato che mangiato, ma è così quando sono tutti insieme”.

