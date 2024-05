Ludovica Valli: “Rapporto con sorelle Beatrice e Eleonora? Ecco perché è complicato”/ Confessione a Verissimo

Verissimo, Ludovica Valli sul rapporto con Eleonora e Beatrice: “Siamo molto diverse”

Ludovica Valli è incinta del suo terzo figlio e della gioia di questa nuova gravidanza ne ha parlato nella puntata di oggi di Verissimo. Durante la chiacchierata, però, Silvia Toffanin non poteva non chiederle che rapporto ha, davvero, con le sue sorelle Beatrice ed Eleonora. Non è mistero per nessuno, infatti, che tra le tre non scorre buon sangue e spesso si lanciano frecciate tramite social.

L’ex volto di Uomini e Donne ha confessato: “È come se a una persona piace il mare e ad un’altra la montagna. Ci piacciono cose diverse” E poi aggiunto: “Abbiamo un rapporto ma stretto no, forse con la più grande Eleonora un po’ di più. Abbiamo caratteri diversi magari da fuori sembriamo molto simili ma siamo mondi completamente diverse. Io voglio bene ad entrambe e auguro le cose migliori della vita. Sicuramente avere una sorella è per tutta la vita, come avere una migliore amica li però non puoi forzare le cose ci sono delle cose che non puoi cambiare… Io sono in un momento della mia vita in cui sto tanto bene con me stessa e con quello che mi circonda e dico vivo e lascio vivere.”

Spazio ha avuto durante la chiacchierata con Silvia Toffanin anche la gioia per la nuova gravidanza, la terza. Ludovica Valli ha rivelato entusiasta: “È un po’ stancante perché anche i bimbi sono vivaci. Anastasia, essendo più grandina ha realizzato meglio il tutto, Edoardo meno. Quando dovrebbe nascere? Il 13 settembre siamo a metà.” E subito dopo ha confessato anche come ha reagito il suo compagno Gianmaria Di Gregorio: “Il papà è felicissimo e non è stata una gravidanza programmata è stata un regalo della vita.”

Non si è sbilanciata, invece, sul sesso del figlio ed ha rivelato il perché: “Non è importante per noi, quindi, a parte che oggi se è un maschio o una femmina.. però credo che sia già un grande dono poterlo avere che fare una festa per celebrare il sesso non è importante.” Tuttavia essendo vestita di rosa per confondere le idee ed avendo la pancia a punta’ tipica di un determinato sesso Silvia Toffanin ha esclamato certa che si tratta di un bel maschietto











