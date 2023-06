Ludovica Valli rifatta? Hater attacca: “protesi evidenti nel sedere”/ Lei smonta l’accusa con un video

Ludovica Valli ha rifatto il Lato B? L’ex tronista di Uomini e Donne risponde alle illazioni del web

Ludovica Valli è tornata nuovamente nel mirino degli hater. L’ex tronista di Uomini e Donne, che da circa quattro mesi ha dato alla luce il suo secondo figlio, ha deciso di rispondere alle domande ricevute da alcuni follower su Instagram, trovandosi però a far fronte anche ad alcune critiche. In particolare un utente l’ha accusata di avere il Lato B rifatto, in quanto parrebbero evidenti le sue ‘protesi’.

Un’accusa alla quale Ludovica ha voluto rispondere mettendoci la faccia e anche il lato B, dimostrando dunque l’assenza di protesi. “Allora ora ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno sta sera dormiamo tutti serenamente, vero?” ha perciò esordito, prima di passare alla dimostrazione.

Ludovica Valli mostra il lato B in un video e smonta la tesi del ritocchino

“Protesi al sedere? Mi piacerebbe, – ha poi continuato Ludovica Valli in un video – così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze, amo i dolci, ma per la mia salute non vanno bene tutti i giorni e quindi mi limito a mangiarli una, due, tre volte a settimana anche se capita. Carboidrati assolutamente tutti i giorni.”

L’ex tronista di Uomini e Donne è dunque passata all’azione, mostrando il lato B alla telecamere e a tutti coloro che l’hanno accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. “Se io avessi le protesi nel sedere, questo non lo vedreste. – ha dichiarato, mostrando la naturalezza del movimento del lato B – Rilassata ho una chiappa che pulisco il pavimento, ho la cellulite. Quindi qui non c’è nessuna protesi, se all’ascolto c’è qualche chirurgo può confermarlo. Se avessi la protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra.” ha quindi concluso.

