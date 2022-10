Ludovica Valli rivela il sesso del bambino su Instagram/ il bellissimo video

Ludovica Valli svela il sesso del suo bambino: ecco qual è

Ludovica Valli è incinta da diversi mesi del suo secondo figlio, dopo aver dato alla luce Anastasia la primogenita. L’ex volto di Uomini e Donne ha pensato ad un modo davvero particolare per svelare il sesso del bambino.

L’ex tronista pubblica un video in cui disegna un cuore con delle tempere sul suo pancione; inizialmente, si vede solo in bianco e nero per poi diventare azzurro quando la piccola Anastasia poggia la sua manina sul suo pancione. Ludovica Valli aspetta un bel maschietto e la primogenita avrà un fratellino. Una notizia bellissima che ha inondato il post dell’influencer di “like” e auguri sinceri da parte di fan e amici.

Ludovica Valli, dopo aver dato alla luce Anastasia lo scorso marzo, aveva annunciato di essere incinta per la seconda volta in piena estate. L’ex volto di Uomini e Donne aspetta il secondo figlio dal suo compagno Gianmaria Di Gregorio e lo aveva annunciato sui social con un video. Nella clip si vede Ludovica Valli insieme al suo compagno e la piccola Anastasia che guarda incuriosita la pancia della mamma.

“Arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare…è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo.” Ora, l’influencer a svelato che Anastasia avrà un bel fratellino che potrà abbracciare molto presto e di cui si prenderà cura.

