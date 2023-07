Ludovica Valli rompe il silenzio dopo il ricovero/ “Mi hanno consigliato altri esami, ci siamo spaventati”

Ludovica Valli racconta il motivo del ricovero in ospedale: cosa è successo

Ludovica Valli aveva annunciato il ricovero in ospedale a causa di un malore. L’influencer è poi sparita dai social per un po’, per rompere il silenzio nelle ultime ore raccontando cosa le sia accaduto: “Vado in cucina, ma non ci arrivo, mi fermo al tavolo, penso “ok torno in camera”, per fortuna non avevo Otto in braccio, faccio per tornare indietro, ma come faccio due passi perdo i sensi” esordisce l’ex tronista di Uomini e Donne.

Ludovica Valli rifatta? Hater attacca: "protesi evidenti nel sedere"/ Lei smonta l'accusa con un video

Come riporta Leggo, l’influencer aggiunge: “Morale, chiama l’ambulanza perché io non riuscivo nemmeno a stare in piedi. Ho fatto esami del sangue, tac alla testa per la botta fortissima che ho preso. Si direbbe tutto bene, ma una volta tornata in Italia mi hanno consigliato di fare altri esami. So che non è nulla in confronto ad altre situazioni che vivono persone/famiglie, ma per noi è stato davvero brutto, ci siamo spaventati tanto e io male come lo sono stata ieri non lo sono stata in 26 anni” conclude Ludovica non nascondendo la sua preoccupazione.

Ludovica Valli choc: "Sto crollando..."/ Lo sfogo che preoccupa: "Piango ogni giorno"

Ludovica Valli attaccata dagli hater: “Non ho una protesi al sedere, ve lo dimostro”

Ludovica Valli, è finita nel mirino degli hater per una presunta protesi al sedere che l’influencer ha smentito di avere. L’ex tronista ha poi pubblicato un video in cui mostra le imperfezioni del suo lato b, a dimostrazione di non essere ricorsa a interventi di chirurgia: “Allora ora ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno sta sera dormiamo tutti serenamente, vero?”

E ancora: “Protesi al sedere? Mi piacerebbe, così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze, amo i dolci, ma per la mia salute non vanno bene tutti i giorni e quindi mi limito a mangiarli una, due, tre volte a settimana anche se capita. Carboidrati assolutamente tutti i giorni. Se io avessi le protesi nel sedere, questo non lo vedreste. – ha dichiarato, mostrando il lato B – Rilassata ho una chiappa che pulisco il pavimento, ho la cellulite. Quindi qui non c’è nessuna protesi, se all’ascolto c’è qualche chirurgo può confermarlo. Se avessi la protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra”.

Ludovica Valli, sfogo dopo la nascita del secondo figlio/ "Intimità col mio compagno? Oggi non ce n'è!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA