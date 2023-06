Ludovica Valli, sfogo dopo la nascita del secondo figlio/ “Intimità col mio compagno? Oggi non ce n’è!”

Ludovica Valli, sfogo personale dopo la nascita del secondo figlio: “L’intimità col mio compagno? Ecco come va”

Pochi mesi fa Ludovica Valli diventata mamma per la seconda volta. Dopo aver avuto una bambina, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce un maschietto, Otto Edoardo, nato dall’amore col compagno Gianmaria Di Gregorio. Una grande gioia per Ludovica, che nelle ultime ore ha deciso di concedersi alle domande più curiose dei fan aprendo un’apposita box su Instagram.

Tra le tante domande ricevute, Ludovica Valli ha deciso di rispondere a un utente che le ha chiesto come sta vivendo l’intimità con il suo compagno ora che ha due bambini piccoli. Ludovica ha risposto con grande sincerità, raccontando dunque un aspetto molto privato e intimo della sua vita di coppia. “Per ora, di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero.” ha ammesso l’ex tronista. “Poi piano piano. Ci sono delle priorità nella vita. Sono dei periodi, passeggeri. L’importante è non mollare.” ha spiegato.

Un vero e proprio sfogo quello di Ludovica Valli, che ha infatti aggiunto: “Quello che ci diciamo sempre io e Gian è che sono momenti. Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo. Per noi come coppia. Ci fa bene, assolutamente. Però se per una, due settimane non ce la si fa, non muore nessuno. È la vita. Ci sono anche dei momenti in cui si è concentrati di più su una cosa. Noi oggi siamo concentrati, sempre rispettandoci e amandoci, sui nostri bambini. Sulla crescita dei nostri bimbi. Poi comunque loro più crescono e più diventano indipendenti.”

Un altro follower ha inoltre chiesto a Ludovica se Anastasia, la sua figlia maggiore, è gelosa del fratellino: “Gelosa no, però ovviamente ha i suoi momenti, ma ci sta. – ha spiegato la Valli, concludendo – Avevo tanta paura di questa cosa quando sono rimasta incinta ed è per questo che mi sono fatta seguire. Ho fatto questo percorso su come affrontare con di questo cambiamento. Devo dire che ci sono riuscita, piano piano.”











