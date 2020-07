Ludovica Valli “Sto male psicologicamente e fisicamente”/ “Sto facendo degli esami..”

E alla fine Ludovica Valli ha deciso di rivelare il perché dei suoi continui silenzi e della sua assenza sui social e lo ha fatto con un lungo post Instagram in cui ha rivelato di avere “altri pensieri”. L’ex tronista di Uomini e donne e sorella di Beatrice Valli ha pensato bene di rivelare ai suoi fan che in questo periodo sta affrontando alcune pene dovute ad un problema di salute non meglio precisato. Ludovica Valli ha ammesso di stare male “sia psicologicamente che fisicamente” e di aver affrontato, e di doverlo fare ancora, una serie di esami per capire cosa escludere e cosa no. Questo significa che ancora non sa bene di cosa si tratta e lei stessa chiude il suo post scrivendo: “Ho promesso a me stessa che guarderò questi paesaggi che amo con i miei soliti occhi da sognatrice e tornerò da voi più tosta e vera di prima ma vi chiedo di capirmi se ogni tanto scompaio, tornerò e vi racconterò tutto al meglio”.

LUDOVICA VALLI STA MALE, ECCO LE SUE RIVELAZIONI SOCIAL

Nel dettaglio, Ludovica Valli spiega ai suoi fan: “Sto male, fisicamente e psicologicamente, da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere, dormo poco e spesso male e sebbene mi alleni e faccia uno stile di vita sano ed equilibrato spesso il mio cervello si focalizza solo sul mio attuale stato di salute per ora un po’ precario”. A quanto pare nell’ultimo periodo si è molto concentrata su questo e sulle sue paure tanto da perdere di vista il bello della vita ma prima di chiudere il suo sfogo promette che lo farà ancora, giura che tornerà a guardare il mondo sognando come un tempo e i fan non potrebbero essere più felici di questa promessa.

Ecco di seguito il post di Ludovica Valli:





