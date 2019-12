Ludovica Valli: “vi presento mio padre”/ “Questa è la mia famiglia” (Uomini e Donne)

Ludovica Valli ha trascorso un Natale sereno insieme a tutta la famiglia. L’ex tronista che ha ritrovato l’amore con Gianmaria De Gregorio, ha trascorso il giorno più bello dell’anno con la mamma, la nonna e le due sorelle Eleonora e Beatrice, entrambe in attesa di un bambino. Accanto a Ludovica c’era anche il padre che Ludovica ha deciso di presentare per la prima volta ai fans. “ Ci sarà sempre qualcuno che non si piace – esordisce, nella descrizione che ha riportato a corredo delle sue ultime foto pubbliche, che testimoniano l’avvenuta reunion della sua famiglia -, qualcuno che è arrivato all’ultimo minuto, qualcuno che non si è presentato o perché si è addormentato, e qualcuno in arrivo. Ma questa è la mia famiglia”, scrive Ludovica che, poi aggiunge – “Natale vuol dire famiglia, famiglia vuol dire amore (Ah, forse per la prima volta vi presento il mio papà, quello accanto ad Ale nella seconda foto … si, quello è il mio Papà”.

LUDOVICA VALLI RITROVA IL PADRE: SUPERATI I DISSAPORI DEL PASSATO

Con una foto e lo spirito natalizio, Ludovica Valli ha riassaporato la bellezza di trascorrere qualche giorno in famiglia superando i dissapori che, in passato, hanno messo in dubbio il suo rapporto con il padre. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me, infatti, l’ex tronista aveva dichiarato: “Da piccini non si è consapevoli di tante cose. Ti manca perché non c’è, ma allo stesso tempo non lo senti. Lo senti quando cresci, quando hai il saggio di danza e aspetti il papà, ma il papà non arriva. Non mi dava fastidio all’epoca non avere un papà, me lo ha dato quando ho preso consapevolezza della donna che sono. Lo risento in qualsiasi cosa, in primis dal punto di vista caratteriale: crescere con una mamma che fa per due è diverso che farlo con due genitori. Non perdonerò mai mio padre“, aveva confessato a Caterina Balivo. Oggi, però, tutto sembra sia passato e Ludovica si gode la sua meravigliosa famiglia allargata.





