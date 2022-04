Ludovico Aldasio/ Su Rai 1 per un buongiorno esclusivo

Ludovico Aldasio, chi è l’influencer da 3 milioni di follower

Ludovico Aldasio, l’influencer del momento da oltre 3 milioni di follower su Instagram è stato ospite per un’intervista negli studi televisivi di Roma di Rai 1 per il programma di ItaliaSì! condotto da Marco Liorni. Prima di cimentarsi nell’intervista, dopo aver fatto gli auguri di Pasqua, il giovane influencer si è esibito sulle note di Gonna Make you sweet comunemente chiamata Everybody dance now. Ludovico, chiamato “The Good Morning Man”, è diventato sui social un vero e proprio fenomeno ed al padrone di casa di ItaliaSì ha spiegato come ci è riuscito: “Come si fa? L’intrattenimento è importantissimo. Niente superficialità. Perchè magari si dice ‘questo fa i balletti, non è il massimo, che messaggi porta…'”.

La sua tecnica è quella di dare il buongiorno a tutti prima di cimentarsi in un balletto. “Sono poi entrato in tendenza, diventando virale in quattro Paesi stranieri – Portogallo, Inghilterra, Francia e Spagna – e da allora vivere con classe con Ludovico Aldasio è diventato un brand che auguro ovviamente a tutti”. Immancabile il look stravagante con giacca blu e oro, occhiali con lente trasparente color rosa, papillon arancione e l’immancabile sandalo notato anche da Mauro Coruzzi in studio.

Ludovico Aldasio in prima linea a sostegno della ricerca contro i tumori infantili

Tutto sarebbe iniziato durante il periodo della pandemia, come spiegato da Ludovico Aldasio: “Ho iniziato a fare video durante il lockdown. Mia madre non voleva che utilizzassi le scarpe in casa”. Per questo avrebbe iniziato a usare le ciabatte. Marco Liorni lo ha incalzato con una domanda legata ai suoi guadagni: “Si guadagna bene Ludovico?”. L’influencer non poteva che essere sincero commentando con un secco: “Sì”, prima di congedarsi.

Sul conto di Ludovico Aldasio, tuttavia, c’è ancora tanto altro da sapere. Ad esempio non tutti sapranno che l’influencer è in prima linea sui social promuovendo le varie iniziative per conto di Fondazione Umberto Veronesi in sostegno alla ricerca di una cura per tumore infantile. A tal fine ha da poco collaborato per il progetto “Il pomodoro per la ricerca” promuovendo l’acquisto di tre latte di pomodoro il cui ricavato sosterrà la ricerca di una cura per i tumori infantili e giovanili.

I video in collaborazione con la Serie A Pallacanestro di Varese e Ronnie Coleman

Non è tutto: Ludovico Aldasio è anche un grande appassionato di pallacanestro, sport che ha praticato per diversi anni. Uno dei suoi video postati online è stato realizzato in collaborazione con i giocatori di Serie A di Varese. Si tratta, nel dettaglio, del secondo video a tema sportivo dopo il precedente in collaborazione con l’americano Ronnie Coleman, il più grande detentore di Mr Olimpia della storia, 8 volte campione del mondo di body builder.

Nel primo, l’intento dell’influencer Ludovico Aldasio è quello di raccogliere biglietti da vendere al fine di far appassionare un numero sempre maggiore di persone a questo speciale sport. A proposito di momenti sportivi degni di nota, ricordiamo anche la sua recente partecipazione alla “Basketball Against War” dove Aldasio si è reso protagonista dell’incontro all’Allianz Cloud di Milano indossando la canotta del Team Influencer in favore dell’Ucraina, dilaniata dalla guerra.

