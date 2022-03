Ludovico Aldasio: “Vivete con classe come me”/ L’influencer-rivelazione raccoglie fondi per l’Ucraina

I SEGRETI DEL FENOMENO “LUDOVICO ALDASIO”: L’ASCESA DELL’INFLUECER-RIVELAZIONE DA OLTRE 3 MILIONI DI FOLLOWER

Ludovico Aldasio è un influencer-rivelazione da oltre 3 milioni di follower che ha rapidamente conquistato il mondo del web grazie anche al suo motto ormai iconico: “Vivete con classe come me, Ludovico Aldasio”. Tuttavia, sarebbe riduttivo confinare il conseguimento della notorietà da parte del giovane (è nato il 30 agosto 1999, ndr) all’interno di un semplice virgolettato. La sua carriera ha infatti preso il via da alcune esperienze in web radio e in radio fm, che gli hanno consentito all’età di 21 anni di debuttare alla conduzione di un programma televisivo, denominato “Tempo Perso”, su “GoTv” (canale 63).

Rosalinda Cannavò: "Ho deciso di congelare gli ovuli"/ "Andrea accetta questa scelta"

Laureato in Lettere e Filosofia e diplomato in lingue, Ludovico Aldasio parla correttamente inglese, spagnolo e tedesco ed è stato ribattezzato “The Good Morning Man” per i video che realizza sul suo profilo Instagram, all’interno dei quali augura il buongiorno in tutte le lingue del mondo, raggiungendo di conseguenza un pubblico di provenienza internazionale. Inoltre, Aldasio è Ambassador Unicef Italia e sta raccogliendo fondi per l’Ucraina. Fra le sue altre collaborazioni, figurano quelle con Medici Senza Frontiere, Bulli Stop (contro il bullismo) e il ruolo da testimonial WWF Italia, utile a promuovere campagne per frenare l’estinzione di specie animali. Recentemente ha partecipato alla “Basketball Against War” all’Allianz Cloud di Milano in favore dell’Ucraina e presenterà la quinta edizione del talent show di 7Gold “The Coach – Leader di grandi talenti”.

Amici 21, Carola Puddu eliminata?/ "Non porto il punto in squadra", LDA la consola

LUDOVICO ALDASIO E IL SUO IMPEGNO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA

L’influencer Ludovico Aldasio è molto attivo nel supporto alla popolazione dell’Ucraina, travolta dai venti di guerra giunti dalla Russia e che continuano a mietere quotidianamente vittime e feriti. Più volte il giovane ha speso parole importanti contro il conflitto bellico che si sta combattendo nell’Est Europa, prendendo le distanze da esso e condannando fermamente l’invasione ordinata da Vladimir Putin. Non solo: sui social media Aldasio ha lanciato il significativo hashtag #stopwar e, contestualmente, si è attivato per promuovere con Unicef Italia una raccolta fondi per aiutare i bimbi ucraini, destinando loro cibo coperte, acqua potabile e medicine.

Morgan "Will Smith ha ragione, Chris Rock stron*o"/ "Io con Bugo ho reagito ad abuso"

Un impegno, quello nel sociale, che ha contraddistinto l’attività mediatica di Ludovico Aldasio anche negli scorsi mesi, quando ha preso apertamente posizione sulla questione vaccino. Il creator è infatti divenuto ambassador di Unicef Italia e, di fatto, testimonial della campagna “Covax”, iniziativa che punta all’equità nella distribuzione dei preparati anti-Covid in tutto il pianeta, così che anche i Paesi più arretrati in termini di sviluppo possano vaccinare la propria popolazione e ridurre i rischi di malattia grave.

LUDOVICO ALDASIO: DALL’AMORE PER GLI ANIMALI ALLA RICERCATEZZA DEL LOOK

Un altro aspetto importante della personalità e dello spirito dell’influencer Ludovico Aldasio è il suo amore nei confronti degli animali (ha una gatta di nome Tigre, ndr), tanto che non troppo tempo fa si è recato in un canile/gattile per consegnare cibo e coperte e ora sta promuovendo l’adozione delle specie animali che rischiano di andare in via d’estinzione. Un’iniziativa, quest’ultima, che sta conducendo per conto di WWF Italia, di cui, come accennato in precedenza, è testimonial.

Il look di Ludovico Aldasio, poi, non passa certo inosservato, dal momento che si distiungue per un papillon e una camicia con colletto diplomatico. La particolarità risiede però nella scelta cromatica operata dal creator, che va puntualmente alla ricerca di toni sgargianti e attuali. Il suo personaggio, tanto social quanto poliedrico, sta mettendo d’accordo veramente tutti sul web e il numero dei suoi fan cresce senza soluzione di continuità, giorno dopo giorno. Merito, senza dubbio, della sua capacità di intrattenere, ma anche della sensibilità nei confronti di alcune tematiche molto attuali e rilevanti nella vita dell persone, a testimonianza di come Aldasio sia del tutto lontano dal prototipo di uomo avulso dalla realtà in cui vive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA