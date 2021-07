Ludovico Costacurta, fratello Billy Costacurta/ Passato nelle giovanili del Milan

Billy Costacurta, colpito nella giornata di oggi da un grave lutto per la perdita della mamma deceduta in seguito ad un incidente d’auto avvenuto a Varese, ha un fratello, Ludovico, con cui condivide la passione per il calcio. Di Ludovico Costacurta, tuttavia, non si hanno molte notizie se non che, esattamente come il marito di Martina Colombari, ha un passato nel Milan. Billy Costacurta è stato una delle ultime bandiere rossonere. Il fratello Ludovico, pur non avendo avuto la sua stessa carriera da calciatore, ha giovato per quattro anni nelle Giovanili del Milan. A parlare di Ludovico Costacurta, tuttavia, in un articolo del 2009, era stato Il Giornale parlando dei fratelli dei grandi campioni del calcio italiano. Tra le tante coppie, Il Giornale parlava proprio di Billy e Ludovico Costacurta.

Ludovico Costacurta, l’amore in comune con il fratello Billy per il calcio

Un legame affettivo, ma anche una passione per il calcio unisce Ludovico e Billy Costacurta. Una passione che entrambi hanno coltivato dedicando l’infanzia e l’adolescenza a quello che, ancora oggi, è considerato il gioco più bello del mondo. con due carriera diverse e distinte, hanno dedicato la loro vita al calcio. Oggi, Billy Costacurta, dopo essere stato uno dei calciatori più importanti d’Italia e aver indossato per anni la maglia rossonera è un commentatore. Ludovico Costacurta continua a dedicarsi al calcio giovanile come potete vedere dalla foto qui in basso.

