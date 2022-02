Ludovico Fremont: “Fui vittima di bullismo”/ “Mi chiusero in un secchio dei rifiuti…”

Ludovico Fremont, attore e volto della storica fiction di Canale 5 “I Cesaroni”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. Il 39enne ha raccontato di essere stato vittima di bullismo da giovanissimo, quando alcuni coetanei lo prendevano in giro per via delle sue origini: “Esse sono per metà francesi, per metà polacche – ha detto –. Nel piccolo paesino dove per un periodo della mia vita sono cresciuto, questa mia differenza è stata causa di scontri”.

Cosa accadeva, nello specifico? “Questi ragazzi mi offendevano con frasi poco carine, facevano battute molto choc sulla mia preferenza sessuale perché venivo dalla Francia e secondo loro chi giungeva da quel Paese aveva un determinato orientamento…”. Ma, purtroppo, non ci si è fermati esclusivamente alle affermazioni: Fremont è stato anche picchiato e ha subìto azioni all’insegna della violenza e della prepotenza.

LUDOVICO FREMONT: “BULLISMO? MIA MADRE MI DIFESE COSÌ”

Nel prosieguo del suo racconto a “Storie Italiane”, Ludovico Fremont ha ricordato in particolare un episodio ai suoi danni ad opera proprio dei bulli: “Poteva succedere che avevo un paio di scarpe belle, che mi avevano regalato. Ecco, un giorno questi individui mi hanno detto di toglierle, perché le volevano loro. Io mi sono rifiutato, perché in famiglia mi è stato sempre detto di reagire a testa alta, ma in quattro mi hanno preso, me le hanno tolte di forza e, non contenti, mi hanno infilato dentro un secchio dell’immondizia, mi hanno chiuso, hanno iniziato a tirare calci e l’hanno fatto rotolare”.

Tornato a casa, il giovane Ludovico, che all’epoca aveva 12-13 anni, decise di raccontare tutto alla mamma, che lo difese: “Mia madre, a cui ho spiegato tutto nel dettaglio, mi ha chiesto come si chiamassero quei ragazzi e si è fatta il giro delle case di tutte le loro madri. Non so cosa abbia detto loro…”.



