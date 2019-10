LUDOVICO FREMONT/ “Innamorato della mia nuova fidanzata Simona” (Vieni da me)

Sorpresa per Ludovico Fremont nel corso dell’intervista rilasciata a Vieni da me: in studio anche Simona, la sua nuova fidanzata. «Viviamo insieme da un anno», confida l’attore, che ha poi raccontato com’è nata la loro storia: «E’ successo tutto per caso: un’amica ha conosciuto uno dei suoi migliori amici. Ci hanno messi in contatto loro». «La prima volta che ci siamo incontrati io ero con mia figlia, poi ci siamo rivisti dopo qualche mese ed è nato tutto», prosegue Fremont, con Simona che ha aggiunto: «Abbiamo parlato tanto, dopo un’ora mi ha chiesto di togliere gli occhiali e forse lì è scattata la cosa più bella. Per qualche settimana ci siamo un po’ persi, ci siamo incontrati di nuovo grazie agli amici…». La loro è una famiglia allargata, visto che Simona ha due figli: «Sono le guardie del corpo di mia figlia», racconta Fremont. Una battuta sul possibile matrimonio: «Ci abbiamo anche pensato, ma avverrà sicuramente in spiaggia o in un luogo in cui ci sarà l’acqua. E non ci sarà l’obbligo di avere tacchi, non ci sarà alcun dress code». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LUDOVICO FREMONT: “I CESARONI MI HANNO CAMBIATO LA VITA”

Dal successo con i Cesaroni alla vita privata, Ludovico Fremont a 360° ai microfoni di Vieni da me. Il giovane attore ha parlato così dell’exploit con la serie tv Mediaset: «Sono stato grato perché di punto in bianco il mio sogno è diventato realtà: non posso nasconderlo. Quattro anni passati intensamente con grandi attori, a lavorare a quello che più volevo fare: ho condiviso gioia e dolori, ho studiato, è completamente cambiata la mia vita». Una battuta sul grande successo di Alessandra Mastronardi: «Io sono felicissimo, Alessandra è stata una di quelle donne che con un sorriso ti gelavano: il sorriso spaccava lo schermo e la cinepresa. Sapere che sta diventando sempre più famosa e che è felice, io sono felicissimo per lei».

LUDOVICO FREMONT: “NON HO OCCHI CHE PER MIA FIGLIA REGINA AMELIE”

Ludovico Fremont ha poi parlato dell’amicizia con Elena Sofia Ricci: «Ho fatto amicizia con la mamma di Elena, parlavamo molto di recitazione e di politica, era uno scambio culturale appassionante. L’amicizia è nata prima che conoscessi Elena e continua: è tra le persone a cui sono più grato, è disponibilissima e mi dà consigli. E’ una persona eccezionale». Poi sulla figlia Regina Amelie, nata dall’amore con Alma Manera: «Sono padre di una bellissima bambina di cinque anni. Quando passo il tempo insieme a lei sono felicissimo, non ho occhi che per lei. Quando ci si separa, si soffre in qualunque modo e in qualunque misura, ma l’importante è essere concentrati sempre e solo sulla bambina. Io quando posso le insegno a ballare».



