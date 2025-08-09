Ludovico Peregrini, chi è e com'è morto il famoso 'Signor No' di Rischiatutto e perché si chiamava così: l'annuncio doloroso della famiglia

È morto Ludovico Peregrini, il noto ‘Signor No’ del quiz Rischiatutto di Mike Bongiorno: l’annuncio doloroso della famiglia

Ludovico Peregrini è morto, il nome probabilmente sarà poco conosciuto soprattutto dalle nuove generazioni ma in realtà si tratta di una delle figure storiche del panorama televisione che per oltre quarant’anni ha collaborato con Mike Bongiorno, era il famoso ‘Signor No’ del quiz del Rischiatutto mentre in anni più recenti ha lavorato con Gerry Scotti in Chi vuol essere milionario e nella riproposizione di Rischiatutto di Fabio Fazio fatta pochi anni fa e lui aveva partecipato nel suo storico ruolo.

Un figlio ad ogni costo/ Trama e cast del thriller per la serata crime di Rai 2, in onda oggi 9 agosto 2025

Per quanto riguarda, invece, com’è morto Ludovico Peregrini a dare l’annuncio della doloroso scomparsa sono state la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna con un messaggio all’Ansa in cui hanno rivelato che Peregrini si è spento nella sua casa in Bretagna circondato dall’amore e dall’affetto della sua famiglia. Non sono scesi nel dettaglio della causa della morte ma hanno ammesso che è rimasto ‘fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità’ e che era molto felice di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente. L’ultima sua apparizione televisiva risale al 2016 ed in quell’occasione il pubblico non mancò di fargli sentire il suo affetto.

Marco Raffaelli prima di Temptation Island 2025 è stato in un altro programma: ecco quale/ Retroscena bomba

Chi è Ludovico Peregrini e perché si chiamava ‘Signor No’ nel quiz RischiaTutto

Nato a Como il 27 giugno del 1943 Ludovico Peregrini iniziò da giovanissimo a lavorare con Mike Bongiorno dando vita ad un sodalizio artistico che durò circa 40 anni e che alla morte del presentatore fu tra coloro che portarono il feretro in spalla ai funerali. Perché si chiamava il Signor No nel famoso qui Rischiatutto? Il motivo è presto detto si è guadagnato tale appellativo per il suo rigore nell’applicare i regolamenti durante le trasmissioni opponendosi sistematicamente ad ogni richiesta di deroga avanzata dal conduttore. Negli anni successivi ha collaborato in altri qui come Vinca il migliore, il Quizzone e Chi vuol essere milionario. Ludovico Peregrini è morto oggi all’età di 82 anni.