Ludovico Peregrini, chi è la moglie Nicou, madre delle due figlie Anna e Sofia: il messaggio della famiglia dopo la scomparsa del Signor No

Nicou, Sofia e Anna sono la moglie e le figlie di Ludovico Peregrini, lo storico “Signor No” di Rischiatutto, morto lo scorso 9 agosto all’età di ottantadue anni. Il celebre autore era diventato piuttosto famoso e popolare in Italia per la sua brillante carriera nel mondo della televisione. Tuttavia, ha sempre mantenuto massimo riserbo ed un profilo basso sul fronte della vita sentimentale. Innamorato da sempre della moglie Nicou, madre delle sue due figlie Sofia e Anna, Ludovico Peregrini ha raramente mischiato vita pubblica e privata, innalzando un muro invalicabile.

THE BUCCANEERS 2/ Gli intrecci che alimentano il successo della serie tv

Così anche il messaggio di addio della storica compagna è stato altrettanto tenero e delicato, in vista dell’ultimo saluto. “È rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto, con i suoi programmi, tenere compagnia a tanta gente”, hanno ricordato vogliose.mamma e figlie nel giorno più difficile.

Nada Cella, chi l'ha uccisa e perché?/ La storia del delitto del 1996 di via Marsala a Chiavari

Ludovico Peregrini, il dolore della moglie Nicou “alleviato” dalla vicinanza del pubblico

Con sua moglie Nicou, Ludovico Peregrini ha condiviso gioie e dolori, momenti belli e meno belli. Oggi la compagna dello storico autore televisivo ha scelto la stessa compostezza tipica del marito per affrontare pubblicamente il dolore del lutto. La signora Nicou cerca di farsi forza assieme alle sue figlie Sofia e Anna, pronte a proteggere il ricordo del padre, ma anche i suoi traguardi professionali e i suoi tantissimi successi di carriera.

In queste ore, intanto, sono arrivati decine di messaggi la famiglia, segno che il “Signor No” era davvero molto amato da tutti. Una testimonianza di affetto che i più stretti affetti di Ludovico non possono certamente ignorare e a cui possono appigliarsi per affrontare il dolore.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Divano vs Sportivi/ Replica bollente tra proposte curvy e fisici scultorei