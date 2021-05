Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor/ Video: lacrime e felicità…

Dopo i rumors degli scorsi giorni, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Sky: Ludovico Tersigni è ufficialmente il nuovo concorrente di X Factor. Sono stati necessari diversi provini per scegliere l’erede di Alessandro Cattelan che si è congedato dal pubblico del talent show alla fine dell’edizione vinta da Casadilego. Ludovico Tersigni, giovane e talentuoso, romano, a soli 25 anni, è già un fenomeno. Protagonista di Skam Italia, per quattro stagione, ha tenuto incollati agli schermi migliaia di fan che ora sono pronti a seguirlo anche nella sua, nuova avventura professionale. Oltre ad essere un attore, è anche un appassionato di musica. Come fa sapere Sky, infatti, suona il basso e la chitarra e ha una band il cui nome è top secret.

Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor: la sua reazione conquista tutti

Per annunciare a Ludovico Tersigni che è il nuovo conduttore di X Factor, la produzione del talent show gli ha fatto credere di dover sostenere l’ennesimo provino prima della scelta definitiva. All’attore viene così chiesto d’improvvisare la conduzione leggendo un eventuale verdetto, ma quando apre la busta trova il biglietto che gli annuncia la scelta definitiva. Di fronte alle parole che confermano la sua conduzione, Ludovico Tersigni regala una reazione che ha già conquistato tutti. Tra sorrisi e lacrime, il nuovo conduttore di X Factor non nasconde la gioia per la grande occasione conquistata. A fargli uno speciale in bocca al lupo è stata Emma Marrone, giudice della scorsa edizione. “Sono convinta che nella famiglia di X Factor ti troverai benissimo. Daje tutta bello mio“, ha scritto su Instagram la cantante salentina.

