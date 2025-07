Chi è Ludwig, l'artista romano che ha cominciato la sua carriera nei locali della capitale? Poi il successo anche grazie al web

Tutti lo conoscono come Ludwig ma il suo vero nome è in realtà Ludovico Franchitti. L’artista è nato a Roma nel 1992 ed è non soltanto un cantante ma anche produttore e dj. La carriera di Ludwig è cominciata proprio nella capitale, quando ha iniziato a suonare in diversi locali molto frequentati. Ha suonato infatti per tanti anni all’Art Cafè, storico locale romano molto amato dai giovani. Più avanti è stato notato dalla Dark Polo Gang che lo ha invitato a prendere parte al Twins Tour mentre dopo ancora Ludwig ha deciso di dedicarsi alla sua esperienza da solista, pubblicando il primo album nel 2008: “Un po’ de que”. Il brano che dà il titolo all’album, così come altri, hanno fatto il giro del web, diventando molto popolari sui social, grazie soprattutto alla potenza di Tik Tok.

Da quel momento è infatti decollata la carriera di Ludwig che ha spesso collaborato con altri artisti. Nel 2020, ad esempio, con Gabry Ponte ha scritto “Courmayeur” e ha interpretato il brano “Adesso mi diverto” con la star di Tik Tok Cecilia Cantarano, mentre nel 2022 ha interpretato “Super cafoni” con Piotta e Il Pagante. Nel 2024, invece, con J-Ax ha collaborato al singolo “Madonna di Campiglio”.

Ludwig, chi è? Il grande successo ottenuto grazie ai social

Ludwig ha cominciato a cantare e ha saputo sfruttare la potenza del web per farsi conoscere. L’artista ha spiegato di aver avuto un grande successo anche grazie a Tik Tok: “Io sono nato dal nulla e i social mi sono stati utili, ma devi saperli usare” ha spiegato Radio Zeta. In poco tempo, infatti, l’artista è riuscito a farsi conoscere ovunque, siglando collaborazioni importanti con numerosi colleghi, tanto da vendere anche tante copie. Oggi il suo è un nome affermato nel panorama musicale italiano, con numerosi brani e feat di successo.