LUDWIG KOONS, CHI È IL FIGLIO DI ILONA STALLER/ Lei: “Diventava aggressivo per la dipendenza dalla droga”

Ilona Staller ha denunciato due volte suo figlio Ludwig Koons per i suoi problemi di droga. L’ex pornostar ne ha parlato a Verissimo, raccontando come sono cominciati: «Quando aveva 13-14 anni gli hanno dato delle pasticche. Ho scoperto che gliele avevano date davanti a scuola. Lui è stato male, ma non capivo. Così è entrato nel tunnel della droga». L’ex pornostar ritiene che questi problemi siano legati anche ai dolori vissuti dal figlio durante la separazione dal marito Jeff Koons. «Ho visto mio figlio diverso, per questo l’ho denunciato la prima volta. Non volevo fargli del male, ero costretto, perché arrivava a fare delle cose che non erano normali. Quando i miei carabinieri mi hanno chiesto se procedere, ho ritirato la denuncia. Forse dovevo andare avanti, ma pensavo che sarebbe stato meglio».

Infatti, Ilona Staller ha portato il figlio in un centro per la disintossicazione. «Lui mi diceva che sarebbe andato tutto bene, ma ci sono stati episodi brutti e crudeli, anche nei miei confronti». L’attrice ha rivelato: «Dovevo tenere sempre dei soldi in casa, anche 500 euro al giorno, altrimenti diventava aggressivo. Ma io non sono miliardaria. Rompeva mezza casa, dava pugni agli specchi… ». Ilona Staller però non entra nel merito, perché c’è un procedimento in corso. Intanto il figlio Ludwig Koons è negli Stati Uniti dal padre: «Preferisco sapere che sia all’estero che morto per la droga. Ora si sta disintossicando. Il padre lo sta aiutando in tutte le forme, questo è importante. Lo amo, non voglio che muoia». (agg. di Silvana Palazzo)

Ludwig Koons, chi è il figlio della pornostar Ilona Staller?

Nella puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin avrà tra gli ospiti anche Ilona Staller, ex porno attrice ed ex parlamentare nota anche come personaggio televisivo che negli ultimi anni ha partecipato come concorrente all’Isola dei famosi. Sulla sua vita privata si sa che ha un unico figlio, chi è Ludwig Koons? Nato nel 1992, ha dunque 32 anni, il ragazzo ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con la madre tanto che nei mesi scorsi è circolata la notizia che Ilona Staller avesse denunciato il figlio per averla aggredita con un taser.

Stando a quanto riporta l’Agi, invece, Ludwig Koons figlio di Ilona Staller, Cicciolina ha fornito davanti al Giudice una diversa versione dei fatti: “È tutto falso, io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con un taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale.” Secondo la versione dell’ex pornostar, invece, il giovane l’avrebbe minacciata ed aggredita per estorcerle denaro.

Chi è il figlio di Ilona Staller Ludwig Koons? Il ragazzo non ha avuto una infanzia facile. I suoi genitori si sono separati quando lui era piccolissimo ed è stato al centro di una bagarre legale dei genitori per l’affidamento. L’episodio più grave e scandaloso è stato il rapimento da parte del padre Jeff Koons per portarlo a New York. In quell’occasione Cicciolina partì per andare a riprenderselo. In una recente intervista sul rapporto con i genitori il 32enne ha rivelato: “Ho rapporti buoni con mio padre ma non ho un’immagine di famiglia. Con la mamma andiamo d’accordo anche se ogni tanto mi sgrida.”

Per quanto riguarda la vita privata, Ludwig Koons è fidanzato, ma sull’identità della sua fidanzata vige il massimo riserbo. Sempre in una recente intervista ha dichiarato: “Sono fidanzato. Stiamo insieme da un anno e sono molto felice. Io a lei tengo tanto e per me lei è una ragazza molto speciale. Cosa mi ha fatto innamorare? Perché è bello vedere una donna che non la dà vinta agli uomini. Vorrei anche sposarla. Siamo molto innamorati.”











