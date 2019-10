Ludwig Koons, figlio Cicciolina denunciato per droga/ Blitz a casa di Ilona Staller

Il figlio di Cicciolina è nei guai per droga: Ludwig Koons è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. La notizia è stata riportata da Il Messaggero, secondo cui l’altro giorno ha giurato davanti ai carabinieri di non sapere nulla di quel grammo di eroina trovato insieme ad un bilancino di precisione nella sua camera da letto. La perquisizione è avvenuta in un elegante appartamento della madre, a Roma Nord. Ma ai suoi ospiti, che potrebbero essere in realtà affittuari nella stessa abitazione sulla Cassia, è andata peggio. Tre 30enni del Gambia sono stati infatti arrestati per spaccio. Pare che il blitz degli uomini dell’Arma sia avvenuto mentre dormivano. Sono stati colti nel sonno, dunque, dai carabinieri che sotto al letto hanno trovato una valigia con un chilo e 700 grammi di marijuana e 4mila euro in contanti. L’operazione è partita dopo un controllo su Ludwig Koons, fermato nei pressi dell’abitazione da una pattuglia intorno alle die del pomeriggio di giovedì.

LUDWIG KOONS, FIGLIO CICCIOLINA DENUNCIATO PER DROGA

Il figlio dell’ex pornostar Ilona Staller è apparso subito nervoso e, come riportato da Il Messaggero, ha anche provato ad allontanarsi, ma poi è stato bloccato dai carabinieri. Dopo è scattata la perquisizione a casa dei militari dell’Arma. I carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione sotto una mattonella. Per gli investigatori serviva per pesare la droga. In camera da letto, invece, c’erano due dosi di eroina, un grammo in tutto. Cicciolina, rientrata in casa mentre era in corso la perquisizione, è rimasta scossa da quanto stava accadendo. «Non ne so nulla di quelle dosi, non erano nella mia disponibilità», ha provato a giustificarsi il figlio dell’ex pornostar Ilona Staller. Gli investigatori non hanno creduto a Ludwig Koons e hanno informato il pm Santina Leonetti. Dal pacco di marijuana potevano essere ricavate 9.560 dosi. Basaikou Marong, Embrima Barrow e Ismila Barron, i tre cittadini del Gambia, dopo la convalida dell’arresto a piazzale Clodio sono stati scarcerati in attesa del processo.

