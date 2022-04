Ludwig Maximillian Koons, figlio Cicciolina/ “Mia madre una donna scomoda”

Ludwig Maximillian Koons è il figlio della celebre attrice hard Ilona Staller. Il padre è l’artista statunitense Jeff Koons, profilo affermato nel mercato di riferimento, noto per le sue opere di gusto kitsch. Il classe 1992 vanta un percorso di studio all’Accademia di Belle Arti e fin da giovanissimo culla il sogno di lavorare nel cinema. Ludwig Maximillian Koons è venuto al mondo poco dopo la fine del matrimonio dei suoi genitori.

Una relazione molto turbolenta, finita nel peggiore dei modi tra tensione e polemiche. In una recente intervista, rilasciata ai microfoni de La Zanzara, il figlio aveva dichiarato che sua madre si è sempre rivelata “una donna scomoda” per la sua carriera, spiegando di aver sostenuto diversi provini ma di non essere mai stato preso proprio per via dell’ingombrante immagine dell’attrice.

Ludwig Maximillian Koons, figlio di Ilona Staller: l’idea di ripercorrere le orme dell’attrice hard

Malgrado gli intoppi legati allo sviluppo della sua carriera, Ludwig Maximillian Koons ha sempre vissuto con serenità le scelte lavorativa di sua mamma Ilona. In un’intervista ha persino ammesso di aver preso in considerazione l’idea di ripercorrere le orme della madre nel mondo hard. Per dieci anni è stato fidanzato con l’attrice e modella Soraya Roselli, con cui ha condiviso una lunga storia d’amore. Per quanto riguarda il rapporto con i genitori, Ludwig Maximillian Koons ha detto di trovarsi bene con entrambi, pur avendo sofferto molto il fatto di essersi sentito conteso durante la loro separazione burrascosa.

