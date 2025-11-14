Confagricoltura attacca le scelte della Commissione UE: meno fondi e gestione lasciata ai singoli Paesi. Ma in questo modo il settore non ce la fa più

Von der Leyen molla gli agricoltori: taglia del 20% i fondi per il loro settore e davanti alle proteste propone aggiustamenti di bilancio che lasciano il tempo che trovano. La verità, spiega Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, è che la politica della sua Commissione manca di visione, smantella di fatto la Pac e scarica la patata bollente sui singoli stati, innescando un meccanismo che porterà a disparità di trattamento all’interno dello stesso Paese e tra imprenditori di nazioni diverse. Un errore al quale il Parlamento europeo deve rimediare.

Il bilancio UE targato Von der Leyen taglia del 20% le risorse per l’agricoltura. A quanto ammonta e perché è stata operata una riduzione così drastica?

Nella proposta presentata dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen a luglio, il budget per la PAC passa da 378 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, per tutta la UE, a 294 miliardi a prezzi correnti con una riduzione superiore al 20%. Gli Stati devono presentare alla Commissione un Piano Unico Nazionale che riprenda le azioni ora finanziate dai diversi fondi: fondo sociale, fondo di sviluppo regionale, fondo per la pesca, fondo di coesione, fondo per i pagamenti diretti della PAC (FEAGA), e sviluppo rurale (FEASR). Lo sviluppo rurale come inteso oggi non esisterà più.

Una proposta sulla quale non si discute?

Il 10 novembre scorso von der Leyen ha presentato alcune modifiche alla stessa proposta, confermando tuttavia la struttura e la programmazione basata sul cosiddetto Fondo Unico, e introducendo l’obbligo, per ogni Stato membro, di destinare alle “aree rurali” almeno il 10% degli importi dei piani nazionali al netto dei circa 300 miliardi di euro di finanziamenti diretti già garantiti agli agricoltori. Anche con questa percentuale in più, di cui tra l’altro occorre valutarne l’effettiva destinazione, la somma delle risorse per l’agricoltura sarebbe comunque inferiore di almeno il 10% rispetto all’attuale dotazione a prezzi correnti.

Cosa significa per le aziende questa consistente riduzione di risorse, quali sono le conseguenze pratiche di questa scelta?

Riguardo alle recenti modifiche possiamo dire che la nuova quota di risorse “assicurate alle aree rurali” in realtà non è destinata al settore agricolo, ma destinata ad attività nelle aree rurali. Anche se attualmente non tutta la spesa per lo sviluppo rurale è destinata a soggetti e attività strettamente agricoli. Inoltre, anche nel testo circolato rimane la struttura del piano unico nazionale e quindi la complessità di un partenariato e una governance multilivello che coinvolge più ministeri, regioni, settori e competenze.

La libertà lasciata agli Stati di scegliere, nell’ambito del budget dedicato, non solo gli interventi, ma anche le somme ad essi allocati è uno dei maggiori problemi. Porterà ad una concorrenza sleale non solo tra agricoltori europei, ma anche tra agricoltori dello stesso Stato.

Cosa succederà in concreto?

Un esempio: ora la Commissione definisce un budget per il settore del vino, per Stato membro. In futuro, non solo questo budget non esisterà più, ma sarà lasciata agli Stati la possibilità di scegliere quanto allocare per il settore. La mancanza di un budget definito e soglie massime di cofinanziamento, potrebbero portare gli agricoltori italiani a non beneficiare o a beneficiare in misura minore di aiuti settoriali rispetto ai concorrenti francesi o spagnoli. Anche il settore dell’olio beneficia ora di un budget dedicato: il contenuto della proposta potrebbe mettere in concorrenza i produttori di olio con quelli di vino, vista la mancanza di una specifica allocazione settoriale come esiste ora.

Per non parlare poi della possibilità di cofinanziamento: la Commissione introduce una soglia minima, ma non una massima, avvantaggiando così gli agricoltori di quegli Stati con maggiori risorse finanziarie.

Von der Leyen sta smantellando la politica agricola europea?

L’attuale Pac, per come è stata impostata la proposta, non esiste più. Non è più una politica agricola comune, ma diventa una politica agricola nazionale. Più in generale la proposta è inadeguata, sia dal punto di vista del budget, sia dal punto di vista della governance, e manca di visione. Le modifiche presentate evidenziano l’insensibilità della presidente Von der Leyen, che conferma il passo falso della proposta di luglio, prontamente segnalato da Confagricoltura.

Cosa chiedete?

È indispensabile che la nuova PAC resti fondata sui principi di competitività e sostenibilità, valorizzando il contributo degli agricoltori alla crescita e alla sicurezza alimentare dell’Unione e del mondo. In realtà non è così. È necessario riconoscere il ruolo centrale dell’agricoltura nelle politiche Ue e preservare una gestione realmente condivisa delle risorse europee. La Commissione deve inoltre garantire un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di approvazione e modifica dei Piani Nazionali degli Stati membri, attraverso atti delegati e nelle decisioni relative alla programmazione delle risorse flessibili e agli adeguamenti legati a nuove esigenze o priorità.

Di che cosa avrebbero bisogno, invece, le aziende per essere sostenute?

Abbiamo bisogno di una politica agricola ambiziosa, che metta al centro la produttività, la competitività, e una semplificazione amministrativa necessaria e fondamentale. Sull’aspetto produttivo, stiamo ad esempio chiedendo un’accelerazione sul tema delle NGT (le nuove tecniche genomiche), che è fermo da troppo tempo e dimostra quanto la burocrazia amministrativa di Bruxelles talvolta soffochi il progresso, la scienza e la ricerca.

Cosa si rischia?

Poter garantire l’autosufficienza alimentare, non dipendere quindi dalle importazioni da altri Paesi vuol dire investire nella produzione del settore primario. Si pensi al tema del costo del carrello della spesa: nei Paesi del Nord è un tema di discussione di portata nazionale e si sta cercando di abbassare il costo della spesa perché le persone non ce la fanno. Immaginate cosa vuol dire, sotto questo punto di vista, dipendere dalle importazioni.

C’è la possibilità che il parlamento europeo faccia proprie le istanze del mondo agricolo e spinga Von der Leyen a cambiare?

La nostra azione di pressing a vari livelli non si è mai fermata. Nelle scorse settimane i presidenti dei gruppi dell’Europarlamento che fanno parte della “maggioranza Ursula” con una lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno chiesto di modificare la proposta sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post-2027. Con questa richiesta, accogliendo le nostre istanze, gli stessi partiti della maggioranza Ue hanno chiesto alla Commissione una revisione completa della proposta e più garanzie per l’agricoltura. Purtroppo, le modifiche non sono in linea con le reali necessità del mondo agricolo.

Qual è, alla fine, l’obiettivo degli agricoltori?

Stiamo portando avanti, sui tavoli che contano, una battaglia per restituire dignità e redditività a chi produce, contrastando le derive ideologiche che penalizzano il lavoro vero. L’agricoltura non ha bisogno di proclami, ma di regole giuste e rispetto. Le organizzazioni agricole europee chiedono un’alternativa che rispetti la natura stessa della PAC, mantenendola come una politica autonoma basata su due pilastri, un bilancio sicuro e indipendente e un finanziamento a prova di inflazione conforme alle disposizioni del Trattato Ue.

Ora, come Confagricoltura e come Copa, invitiamo gli europarlamentari, così come il Consiglio europeo, a rimanere estremamente fermi nel difendere la comunità agricola europea. La mobilitazione continua: è una questione vitale per milioni di agricoltori, cooperative e comunità rurali. In Parlamento si è aperta la discussione: il nostro pressing sarà ancora più duro.

(Paolo Rossetti)

