Il discorso della presidente della Commissione Ue, von der Leyen, dal parlamento europeo: invita a rispondere alla guerra ibrida russa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, invita l’UE a reagire alla guerra ibrida. Lo ha detto senza troppi giri di parole stamane, parlando da Strasburgo, dove si è tenuta la plenaria presso il Parlamento europeo.

Il riferimento è ovviamente alle recenti invasioni dello spazio aereo da parte dell’esercito russo, con i droni e i caccia di Mosca che sono stati intercettati nei cieli polacchi, estoni e danesi, oltre che in quelli ucraini. Una serie di incidenti ma anche di attacchi a infrastrutture degli Stati membri – come sottolinea Open – che induce l’Unione europea a reagire, indagando su ogni possibile incidente, prosegue ancora la von der Leyen, in quanto “ogni centimetro del nostro territorio deve essere protetto”.

Per la numero uno della Commissione europea sono tanti gli episodi sospetti che si sono verificati negli ultimi anni (alcuni senza alcuna paternità), e si tratta di casi “non isolati” ma rientranti in un chiaro schema di “minacce” che sta aumentando sempre di più. La Russia, infatti, nell’ultimo anno sembra aver alzato il tiro e, per molti, sta “semplicemente” testando la velocità di reazione degli Stati della NATO in caso di un possibile attacco.

GUERRA IBRIDA, VON DER LEYEN: “QUELLA DI MOSCA UNA STRATEGIA PRECISA”

Ovviamente Mosca ha sempre rimandato al mittente ogni azione a lei attribuita, ma sono molti quelli convinti che vi sia proprio il Cremlino dietro questi numerosi “incidenti”. Per la von der Leyen quella di Putin è una “strategia precisa”, una vera e propria guerra ibrida che permette a Mosca di restare “nell’ombra” e di negare, ma che è una campagna in aumento e che destabilizza “i nostri cittadini”, mettendo alla prova “la nostra determinazione, oltre a dividere l’UE e indebolire il sostegno all’Ucraina”.

Ecco perché bisogna rompere gli indugi e chiamarla “per quello che è, una guerra ibrida” portata avanti dalla Russia. Per affrontarla non si possono utilizzare le classiche difese, ma servono tutti gli armamenti “moderni”, come ad esempio droni, software, tempi di risposta rapidi e, in generale, “una nuova mentalità in tutti noi”.

GUERRA IBRIDA, VON DER LEYEN: “PRONTI 800 MLD DI INVESTIMENTI”

Chiara quindi la tattica moscovita, che sta cercando di innervosire l’UE, in pieno stile Guerra Fredda, stuzzicando il nemico, rendendolo instabile e diviso. Ma, stando alla von der Leyen, “gli Stati membri stanno rispondendo uniti”, ricordando come i jet russi nei cieli dell’Estonia siano stati scortati dai piloti italiani della NATO.

La presidente della Commissione europea invita anche a dissuadere che queste provocazioni continuino: di conseguenza, è fondamentale rispondere alle azioni di Mosca, prima di tutto aumentando la capacità aerea degli Stati e i sistemi che sono in grado di intercettare i droni. Sarà necessario inoltre proteggere le capacità critiche e, infine, rafforzare la difesa con nuovi investimenti. A riguardo ha annunciato una spesa di ben 800 miliardi di euro fino al 2030, quello che è il più grande aumento della spesa militare da quando l’Unione europea è nata.