Lufhtansa, addio a “Signore e Signori”/ Il benvenuto sarà dato con una formula neutra

Storica novità in casa Lufthansa, la principale compagnia aerea della Germania: il saluto prima del volo “Signore e Signori”, è stato eliminato in favore di formule ritenute più neutre e quindi meno identificative dal punto di vista dei generi. La formula è stata utilizzata fino ad oggi dalla compagnia teutonica nell’accogliere i passeggeri a bordo dei propri aerei, ma come comunicato dall’azienda che fa capo alla stessa compagnia di bandiera della Germania, si è deciso di cambiarla e di adottare un nuovo saluto, così come su tutte le compagnie aeree controllate da Lufthansa, leggasi la tedesca Austrian, quindi la svizzera Swiss, e ancora, Eurowings e Brussels Airlines.

Un portavoce dell’azienda, parlando nelle scorse ore con il quotidiano tedesco Bild, ha spiegato a riguardo “Per noi è importante tenere conto di tutti nel nostro indirizzo di saluto”. Ma quali saranno le nuove formule di saluto adottate? In base a quanto emerso il “Signore e Signori” verrà sostituito da una serie di espressioni appunto neutre come “Ciao”, “Buongiorno”, “Buonasera” o “Benvenuti a bordo”. A sceglierle sarà di volta in volta il capo del personale di cabina che deciderà appunto come dare il benvenuto ai passeggeri sul velivolo.

LUFTHANSA DICE ADDIO A “SIGNORE E SIGNORI”, INTANTO RIPRENDONO I COLLEGAMENTI CON TRIESTE

E a proposito di Lufhtansa, nelle ultime settimane sono ripartiti da Trieste i collegamenti con Francoforte operati dalla stessa compagnia di bandiera tedesca: si partirà con 5 voli settimanali fino ad arrivare a 13 ogni sette giorni nel mese di settembre “La ripartenza dei voli su Francoforte – ha spiegato l’amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo – rappresenta un importante segnale di fiducia del vettore nei confronti del nostro territorio: l’attività di Lufthansa sostiene e sviluppa sia i flussi business, sia quelli turistici incoming e outgoing”.

“A partire dal mese di luglio – ha aggiunto – dall’hub di Francoforte, primo in Europa per la capacità di generare connettività, saranno disponibili più di 200 destinazioni servite direttamente da Lufthansa o da vettori partner in codeshare. I nostri passeggeri potranno ritornare a viaggiare in tutto il mondo da Trieste Airport”.



