Lufthansa, sciopero aerei 27 luglio 2022/ Cancellati oltre 1000 voli: ecco quali sono

I dipendenti di Lufthansa appartenenti al sindacato tedesco Verdi hanno indetto uno sciopero che causerà un annullamento della partenza di diversi aerei dalla Germania nella giornata di mercoledì 27 luglio 2022: sono stati cancellati in totale oltre mille voli. A farne le spese, come riportato dal Corriere della Sera, saranno ben 130 mila passeggeri, i quali dovranno riprogrammare i propri spostamenti. Un disagio non indifferente che, secondo quanto annunciato in una nota dalla compagnia aerea, “potrebbe protrarsi fino al fine settimana”.

L’azienda ha giudicato “irragionevole” l’astensione al lavoro dei propri dipendenti. “Questo è tanto più incomprensibile in quanto il datore di lavoro ha già offerto aumenti salariali elevati e socialmente equilibrati”. Ad affermarlo è stato il capo delle risorse umane Michael Niggemann. Inoltre, ha precisato che i negoziati con i sindacati si stavano svolgendo sullo sfondo di una “situazione economica tesa per Lufthansa dopo la pandemia di coronavirus, oneri finanziari elevati e prospettive incerte per l’economia globale”.

Lufthansa, sciopero aerei 27 luglio 2022: quali sono i voli che verranno cancellati

I voli che verranno cancellati in occasione dello sciopero degli aerei di Lufthansa in programma mercoledì 27 luglio 2022 sono quelli che partono da due principali hub di Francoforte (678) e Monaco (345). In totale ne mancheranno all’appello dunque più di mille. Un problema che non è stato possibile evitare in virtù dell’astensione al lavoro da parte dei dipendenti tedeschi che sono iscritti al sindacato dei Verdi.

Lo sciopero, come riportato dal Corriere della Sera, riguarderà il personale di terra, in particolare quello della manutenzione, ma anche gli operatori dei mezzi di traino degli aeromobili. L’astensione al lavoro è in programma dalle ore 3.45 di mercoledì alle 6.00 di giovedì. Non è da escludere però che i disagi possano andare avanti ancora per diversi giorni. Il weekend, in tal senso, sarà tutto da rivalutare. I passeggeri, per questo motivo, sono costantemente in allerta.

