Lui è peggio di me non va in onda, perché?/ Su Rai 3 lo speciale “Missione Draghi”

Il tanto atteso Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini non inizierà stasera, 4 febbraio 2021, su Rai 3. La tv di Stato dà la precedenza alla crisi di Governo e all’imminente nascita del nuovo sulle orme di Mario Draghi. Andrà in onda infatti uno speciale dal titolo “Missione Draghi” a partire dalle ore 21.20. Il programma comico è rinviato dunque a giovedì prossimo quando il calendario ci dirà 11 febbraio 2021. Si è deciso dunque di andare ad affrontare un tema molto delicato per evitare anche che questo periodo potesse togliere luce a un programma su cui si punta molto e che sarà in grado, probabilmente, di sbaragliare la concorrenza del giovedì sera.

Lui è peggio di me non va in onda, perché? Approfondimento su Mario Draghi

L’approfondimento su Mario Draghi e il momento del nostro paese prende dunque il posto di Lui è peggio di me che non andrà in onda stasera 4 febbraio 2021. Alla conduzione troveremo Maurizio Mannoni al fianco del quale troveremo la collaborazione dei direttori dei maggiori quotidiani italiani e delle agenzie nazionali. Con collegamenti in diretta da Palazzo Chigi e Montecitorio saranno diversi anche i politici a intervenire per tutti gli schieramenti. Al centro ovviamente troveremo le consultazioni del Premier incaricato che si confronterà con le forze politiche del nostro paese.



