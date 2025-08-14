Lui è peggio di me è un divertente film con Adriano Celentano e Renato Pozzetto diretto da Enrico Oldoini. Nel cast anche Kelly Van del Velden

La trama del film Lui è peggio di me: due amici che condividono tutto, fino a quando…

Nel film Lui è peggio di me, la storia ruota attorno a due inseparabili amici, Leonardo e Luciano, che condividono ogni aspetto della loro vita: abitano sotto lo stesso tetto, trascorrono il tempo libero insieme e gestiscono un’attività di noleggio di auto di lusso. Luciano, metodico e preciso, si occupa della contabilità e dell’organizzazione, mentre Leonardo, più impulsivo e appassionato di motori, ha un debole particolare per una splendida Rolls Royce.

Un giorno, un cliente chiede di affittare proprio quella vettura per accompagnare la figlia Giovanna al suo matrimonio. Leonardo, colpito dalla bellezza della ragazza e spinto da una gelosia improvvisa, si propone di guidare lui stesso l’auto. Durante il tragitto, tra lui e Giovanna nasce un’attrazione irresistibile, tanto che Leonardo decide di non portarla in chiesa, ma di fuggire con lei. Il promesso sposo, furioso, li insegue in moto, ma finisce per avere un incidente e viene ricoverato.

Luciano, sconvolto dalla piega degli eventi, non riesce ad accettare che il suo amico stia per sposarsi. Tenta in ogni modo di sabotare la relazione, ma invano: Leonardo e Giovanna convolano a nozze. Luciano, ormai solo, si rifugia nel garage e, in un impeto di rabbia, danneggia la Rolls Royce. Accidentalmente provoca un incendio e finisce in ospedale, così, fingendosi moribondo, riesce a riavvicinarsi ai due sposi. Alla fine, tutto si sistema: Leonardo e Giovanna partono in viaggio, ma scoprono che Luciano si è nascosto in auto, deciso a non lasciarli andare via senza di lui.

Lui è peggio di me, film su Rete 4 diretto da Enrico Oldoini

Giovedì 14 agosto 2025, alle 16:45, Rete 4 trasmetterà nel suo palinsesto pomeridiano la commedia italiana Lui è peggio di me. Il film, realizzato nel 1984 e distribuito l’anno successivo da CDE e Columbia Tristar Home Video, è una produzione targata C.G. Silver Film. La regia porta la firma di Enrico Oldoini, cineasta con una carriera quarantennale alle spalle e ben trentotto titoli diretti.

Il protagonista è Adriano Celentano, attore pluripremiato con due David di Donatello per le sue interpretazioni in Mani di velluto e Bluff – storia di truffa e di imbrogli, oltre ad un Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora di Yuppi Du. Al suo fianco il personaggio di Luciano è interpretato da Renato Pozzetto, che nel 1975 ha ricevuto il David Speciale e due Nastri d’Argento: uno come miglior attore debuttante per Da Grande e un altro come Premio Speciale per Lei mi parla ancora. Nel cast figurano anche: Kelly Van der Velden, Daniel Stephen, Sergio Renda e Lamotte Eugene Atkins.