Lui è peggio di me/ Su Canale 5 il film con Renato Pozzetto e Adriano Celentano

Si tratta di una pellicola italiana nel 1985 dalla casa cinematografica della C. G. Silver Film con la regia di Enrico Oldoini il quale si è occupato anche della scrittura del soggetto della fibratura in collaborazione con Bernardino Zapponi. Il montaggio è stato realizzato da Antonio siciliano con le musiche della colonna sonora composte da Manuel De Sica mentre nel cast sono presenti tanti attori molto famosi tra cui Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Sergio Renda, Kelly Van der Velden, Enzo De Toma e Daniel Stephen.

Lui è peggio di me, la trama del film

Ecco la trama di Lui è peggio di me. Nella città di Milano, due amici di vecchia data di nome Luciano e Leonardo condividono anche la grande passione per il mondo delle automobili. I due infatti da tanti anni gestiscono un autosalone dove si occupano della vendita, del noleggio e anche degli interventi di riparazione per auto d’epoca. La loro passione è davvero straordinaria per questo genere di autovetture e spesso e volentieri li porta a prendere delle decisioni assolutamente incredibili. Un giorno, all’interno del garage, si presenta un uomo di nome Marco Franzoni il quale vorrebbe noleggiare un’auto d’epoca ed in particolar modo una bellissima Rolls Royce di colore bianco per il matrimonio della figlia Giovanna. Luciano, dopo aver parlato a lungo con questo cliente ed aver scoperto di come il matrimonio preveda un viaggio nella periferia Milanese verso la campagna, trova un accordo di massima ottenendo un ottimo compenso.

Tuttavia, quando parla al socio Leonardo di questa esigenza, quest’ultimo si oppone fortemente in quanto convinto che le strade dissestate di campagna possano comportare danni problematici e di grande valore alla Rolls Royce. Dopo una lunga discussione i due decidono di provare ad assecondare le esigenze del signor Marco ed in particolar modo sarà Leonardo a fare un viaggio presso la casa dell’uomo per scoprire la qualità delle strade e quindi cercare una soluzione idonea. Leonardo, non appena arriva nella cascina di campagna, viene letteralmente rapito dalla bellezza di Giovanna ed incomincia ad essere più possibilista sulla possibilità di occuparsi del suo trasporto nel giorno del matrimonio. Leonardo, insomma, si innamora perdutamente della donna e con la scusa di voler valutare con attenzione una vecchia Rolls-Royce presente nel fienile della cascina, si trova a frequentare in diverse occasioni la tenuta. Leonardo perdutamente innamorato della bella Giovanna, decide di cercare in ogni modo di impedire il matrimonio ed in particolar modo quando va a prendere la bella donna all’interno della sua casa per accompagnarla in chiesa, mette in essere una vera e propria fuga che ha quale principale risultato quello di causare un terribile incidente al promesso sposo e quindi di far rimandare il matrimonio. Questo permetterà all’uomo di poter frequentare Giovanna e conquistarla, ma al tempo stesso dovrà fare i conti con contrasti con l’amico Luciano che inizia a capire che presto tra di loro le cose non saranno più come in passato.

