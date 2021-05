LUÌ E SOFÌ DEI ME CONTRO TE SONO FIDANZATI/ “Ci amiamo da 9 anni, il matrimonio…”

I Me contro Te sono intervenuti in qualità di ospiti nel corso della puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 22 maggio 2021, su Canale 5. La coppia di youtuber, nota con i nomi di Luì e Sofì, ha parlato del loro film, in uscita il prossimo 18 agosto, per poi concentrarsi sul loro primo incontro, risalente al 2012: “Era vestito malissimo, abbinando i colori verde e arancione, però era bellissimo”, ha raccontato lei. Poi, il 26 dicembre di quell’anno è arrivato il primo bacio: “La vita insieme è bellissima, siamo molto fortunati a condividere queste esperienze, anche sul nostro canale YouTube. Stiamo vivendo una favola”.

ALESSANDRO CAVALLO/ Infortunio alla schiena, "ho rischiato di non ballare più"

Luì ha poi sottolineato che la proposta di matrimonio alla sua Sofì non è ancora arrivata, perché “abbiamo tante cose da fare. Le nozze saranno una delle nostre più grandi avventure, un giorno sicuramente arriveranno”. Nostalgia della loro Sicilia? Sì, ma non troppa, perché Milano li ha accolti come dei figli e perché spesso i parenti (escluso questo periodo di restrizioni connesso alla pandemia di Coronavirus) vengono in Lombardia a trovarli: “Casa nostra assomiglia più a un albergo”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

ME CONTRO TE/ Dai video al merchandising, quanto guadagnano Luì e Sofì?

Chi sono i Me contro Te?

I Me contro Te, Luì e Sofì, sono la coppia di Youtuber più amata dai bambini di tutta Italia. Ma la domanda è: sono davvero una coppia? I due hanno sempre dichiarato di essere fidanzati, anche se negli ultimi mesi sono circolate diverse voci circa la loro presunta rottura. In particolare, Luigi Calagna e Sofia Scalia (questi i loro veri nomi) si sarebbero divisi sul piano personale, pur continuando a lavorare insieme per la gioia dei loro piccoli fan. Ci hanno pensato loro stessi a smentire questi rumor: “Ciao ragazzi, ci avete detto che circola una voce che ci siamo lasciati… e no, non ci siamo lasciati”, hanno fatto sapere in un intervento su Instagram. Luì e Sofì, insomma, stanno ancora insieme: la relazione procede a gonfie vele, e sia lui che lei sperano un giorno di metter su famiglia. Luigi ha 28 anni, mentre Sofia 24. Per il momento, di matrimonio ancora non si parla, ma non è detto che l’annuncio tardi ad arrivare…

Aka7even/ Quale sarà il suo rapporto con Anna Pettinelli dopo Amici 2021?

Gli youtuber Luì e Sofì (Me contro Te) sono la coppia del momento

Luì e Sofì dei Me contro Te sono praticamente la coppia del momento, su Youtube, sui social, ma anche al cinema. Ad agosto uscirà il loro nuovo film, dal sottotitolo Il mistero della scuola incantata, sequel del successo La vendetta del Signor S che ha sbancato il botteghino incassando la cifra record di 9,5 milioni di euro (o poco più). Ma la loro fama gli ha permesso di produrre anche un merchandising ufficiale, presente nelle edicole, nei negozi di giocattoli e pure nei supermercati, come nel caso delle Uova di Pasqua. Luigi e Sofia stanno insieme da circa nove anni. Entrambi originari di Partinico, un paesino in provincia di Palermo, si sono conosciuti nel 2012 a casa di un cugino di lei, e da allora non si sono più lasciati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA