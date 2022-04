Luigi, Amici 21/ Emanuele Filiberto: “Riesce a rende attuali anche i pezzi storici”

Luigi sempre più vicino alla finale di Amici 21

Non sarà una serata facile per Luigi quella del settimo serale di Amici 2022. Scende in campo sin dall’inizio della serata, mostrando molte delle sue capacità. Luigi, infatti, è un polistrumentista e ha deciso di mostrare di essere abile non solo con la chitarra ma anche con la batteria. Luigi, inoltre, porta in scena pezzi storici e la capacità di renderli attuali fa colpo sulla giuria.

“È incredibile come tu riesci sempre a rendere attuale i pezzi storici, li rendi attuali ed è magnifico!” si complimenta Emanuele Filiberto alla fine della prima prova, “Datemi un martello”, riarrangiata a modo suo. Stessi complimenti da Stefano De Martino: “Sei molto misurato, molto elegante e porti sempre le esibizioni a casa.” gli fa notare.

Luigi conquista la giuria di Amici 21: “È sorprendente”

Luigi è uno dei favoriti alla vittoria di Amici 21. Il cantante di Rudy Zerbi è riuscito d’altronde a conquistare anche la stima e il favore della giuria. A fargli sempre nuovi complimenti è ad esempio Stash, palesemente colpito dal suo modo di fare musica: “Luigi riesce sempre a sorprendermi”, ammette infatti nel corso del serale. Ad esaltare le sue qualità c’è, d’altronde, anche il suo coach Rudy Zerbi: “Luigi scrive, produce, arrangia, è polistrumentista e suona anche la batteria!” fa notare al pubblico e alla giuria.

