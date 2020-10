Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, matrimonio imminente/ Abito da sposa come…

Il matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si avvicina sempre di più. Dopo nove anni di fidanzamento vissuti lontano dalle luci dei riflettori, la coppia è pronta a convolare a nozze con il benestare delle rispettive famiglie. Belli, giovani, innamorati e soprattutto molto riservati, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono ormai prossimi a coronare il loro amore con le nozze. A confermare il matrimonio ormai imminente è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 7 ottobre, pubblica le foto della futura sposa mentre si reca a ritirare l’abito da sposa insieme alla madre. Con un look casuale e sportivo formato da jeans, scarpe da ginnastica e soprabito di pelle, Federica corre verso l’abito nuziale che, il giorno del matrimonio, la farà sentire una vera regina.

MATRIMONIO LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI: LA SPOSA SCEGLIE LA STILISTA PREFERITA DI KATE MIDDLETON

Per rendere indimenticabile il giorno del suo matrimonio con Luigi Berlusconi, Federica Fumagalli ha scelto un abito da sposa speciale e realizzato per lei dalla stilista Alessandra Rich. Non si tratta di un nome qualunque, ma di un’icona di stile ed eleganza che ha conquistato anche Kate Middleton. Alessandra Rich, infatti, è la stilista preferita della moglie del Principe William e per essere assolutamente perfetta il giorno delle nozze, anche la futura moglie di Luigi Berlusconi ha scelto di affidarsi alla sua creatività. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Federica riceve dalle mani della stilista il prezioso abito. Nessun dettaglio e nessuna anticipazione, tuttavia. Per scoprire il modello e il colore dell’abito nuziale della Fumagalli, sarà necessario aspettare il giorno delle nozze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA