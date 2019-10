Luigi Berlusconi, figlio Silvio presto papà/ “Fidanzata Federica Fumagalli è incinta”

Luigi Berlusconi diventa papà. L’ultimo figlio avuto dall’ex premier Silvio con Veronica Lario lo renderà nonno a fine gennaio. La notizia è stata rivelata dal settimanale Gente, secondo cui Luigi Berlusconi e la compagna Federica Fumagalli aspettano appunto un bambino. La ragazza, che sta insieme all’ultimogenito del leader di Forza Italia da ormai otto anni, sarebbe al quinto mese di gravidanza, secondo quanto riportato dal settimanale. Dunque, per Silvio Berlusconi è in arrivo il dodicesimo nipote. Ne ha avuti due da Marina, primogenita, tre da Piersilvio, quattro da Barbara e due da Eleonora. Luigi Berlusconi, terzogenito di Silvio e Veronica Lario, ha conosciuto la compagna all’università Bocconi di Milano, che hanno frequentato entrambi. Dopo aver studiato, il giovane di casa Berlusconi ha fatto esperienza all’interno di alcune società finanziarie. Attualmente si occupa di investimenti in start up e nel mondo digitale.

LUIGI BERLUSCONI PAPÀ: “FIDANZATA FEDERICA FUMAGALLI INCINTA”

Di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sapeva che stavano insieme già da diverso tempo, ma la coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme dal settimanale Chi solo nel gennaio di quest’anno. I due infatti vivono la vita privata lontano dai riflettori. Nonostante lei sia una nota pr della vita mondana milanese, avrebbe preferito tenere la storia d’amore col rampollo Berlusconi nel massimo riserbo e lontano da occhi indiscreti. E c’è riuscita, visto che della loro liason si sa davvero poco. Qualche anno Luigi Berlusconi fece parlare di sé per un bacio goliardico con un amico, ma le voci sulla presunta omosessualità vennero subito messe a tacere. Dopo la fine della relazione con Ginevra Rossini, nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti, si è legato sentimentalmente a Federica Fumagalli, originaria di Sirione. Entrambi non amano notorietà e social network, a dispetto della popolarità della famiglia di lui e dell’attività di lei.

