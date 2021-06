Luigi Berlusconi, presto papà/ La moglie Federica Fumagalli all’ottavo mese

Luigi Berlusconi è pronto a diventare papà. La moglie Federica Fumagalli è all’ottavo mese di gravidanza: tra circa un mese nascerà il primo figlio della coppia, un maschio. Luigi e Federica si sono conosciuti ai tempi dell’Università in Bocconi, lui laureato Economia e lei in Giurisprudenza. Dopo dieci anni insieme, si sono sposati lo scorso 7 ottobre 2020 nella cappella dell’oratorio San Sigismondo della basilica di Sant’Ambrogio. Nonostante la lunga relazione, Luigi e Federica sono sempre stati lontani dai riflettori. Il quinto figlio del Cavaliere è un enfant prodige della finanza, gestisce la holding H14 fondata con le sorelle Barbara ed Eleonora. La moglie, invece, lavora nel campo della comunicazione ed è co-fondatrice di MB Project. Per Silvio Berlusconi, il figlio di Luigi sarà il quattordicesimo nipote.

Luigi Berlusconi: papà per la prima volta

Come documentato dal settimanale Chi, sull’ultimo numero in edicola, Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli hanno trascorso un weekend in Sardegna, a bordo della barca di famiglia, il Morning Glory. Insieme a loro c’erano anche i genitori di Federica, Tiziana e Fabio, titolari di una media industria manifatturiera nel tessile. Tra gli ospiti anche Giorgio Valaguzza, ex compagno di Barbara Berlusconi, insieme alla compagna Martina e alla figlia Lea. Giorgio e Barbara sono stati insieme nove anni e hanno avuto due figli: Alessandro (nato il 30 ottobre 2007) ed Edoardo (nato il 13 luglio 2009). La sorella di Luigi ha avuto altri due figli da compagno Lorenzo Guerrieri, Leone (nato il 14 novembre 2016) e Francesco Amos, da cui aspetta il quinto figlio.

