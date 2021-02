Luigi Berlusconi presto papà: la moglie Federica Fumagalli è incinta/ Primo figlio…

Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli starebbero per diventare genitori per la prima volta. Ad annunciare in esclusiva la notizia è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 febbraio. Un momento felice per Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli che, dopo nove anni di fidanzamento e il matrimonio celebrato quattro mesi fa, sarebbero pronti ad affrontare il capitolo che cambierà per sempre la propria vita. Giovani, innamorati e riservati, i coniugi Berlusconi stanno vivendo in privato il loro momento d’amore assolutamente magico. La loro storia, nata tra una lezione e l’altra pressto l’Università Bocconi di Milano, ha accompagnato il percorso di crescita insieme. Il figlio di Silvio Berlusconi e la moglie, dopo essersi incontrati da giovanissimi, si sono supportati anche nelle scelte professionali ed oggi starebbero per allargare la famiglia.

LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI, PRIMO FIGLIO IN ARRIVO

Se la notizia diffusa in esclusiva dal settimanale Chi dovesse trovare conferma, Silvio Berlusconi diventerebbero nonno per la dodicesima volta. Per Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sarebbe il primo figlio che arriverebbe dopo un lungo fidanzamento e pochi mesi di matrimonio. Federica Fumagalli, figlia di un importante imprenditore nel campo manifatturiero, sarebbe entrata nel quarto mesi di gravidanza. Se fosse vero, il parto sarebbe previsto per la prossima estate. La famiglia Berlusconi resta in silenzio, ma dopo la notizia pubblicata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, potrebbe smentire o confermare la presunta gravidanza di Federica Fumagalli. La giovane coppia, dunque, dopo aver coronato l’amore con il matrimonio, farà lo stesso con la nascita di un figlio?



