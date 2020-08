Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli/ Il matrimonio a Milano in autunno

Salirà presto all’altare Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo dell’ex presidente del consiglio: è stato infatti ufficializzato il matrimonio fra il 31enne erede del Cav e la sua storica fidanzata, Federica Fumagalli. Come riferito poco fa dall’edizione online de Il Giorno, i due convoleranno a nozze a Milano indicativamente il prossimo autunno, in una data non precisa compresa fra l’ottobre e il novembre del 2020. L’ultimo rampollo della storica famiglia Berlusconi, fa coppia fissa con la sua bella da ben otto anni, precisamente dal 2012, ed ora i due hanno deciso di fare il grande passo. Le pubblicazioni sono apparse nella mattinata di ieri, venerdì 31 luglio, sull’Albo pretorio del Comune, e non lasciano quindi spazio ad alcun dubbio: il terzogenito nato dal matrimonio fra l’ex presidente del Milan e la sua ex moglie Veronica Lario, diventerà a breve il marito di Federica. Luigi si è laureato alla prestigiosa università meneghina Bocconi, ed è avviato verso una carriera importante nel mondo della finanza dopo un’esperienza presso la prestigiosa Jp Morgan di Londra.

LUIGI BERLUSCONI SPOSA FEDERICA FUMAGALLI: UNA RELAZIONE LONTANA DAI RIFLETTORI

Carattere molto riservato, così come la madre, (ma anche gli altri due fratelli), “Luigino”, così come viene chiamato amichevolmente da chi lo conosce, è raramente sotto le luce del gossip, e anche sui social network non si registra alcuna sua presenza. Situazione pressochè identica per quanto riguarda la sua fidanzata, la 31enne Federica Fumagalli che di professione fa Pubbliche Relazioni, e la cui relazione con Berlusconi junior è venuta alla luce solamente nel 2019, dopo che i due erano insieme già da sette anni. Sempre dell’anno scorso, precisamente ad ottobre, è la notizia della gravidanza della stessa, anche se non vi sono molte certezze a riguardo. La cerimonia verrà celebrata a Milano, il comune dove risiede Federica (nata a Lecco). Luigi ha invece la residenza in provincia di Monza, a Macherio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA