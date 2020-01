Luigi Berlusconi sposerà Federica Fumagalli/ Nozze in estate ma dettagli top secret

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sposeranno in estate. A rivelarlo nell’ultimo numero in edicola è “Chi”, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Fiori d’arancio dunque nella famiglia Berlusconi: la bella notizia riguarda l’ultimogenito dell’ex premier e di Veronica Lario. Il 31enne sarebbe pronto infatti a convolare a nozze con la storica fidanzata. Il matrimonio, secondo quanto riportato dal magazine, sarà celebrato tra pochi mesi: non ci sono ancora molte informazioni sulla cerimonia, anche perché i dettagli sarebbero ancora da definire. La rivista però rivela i dettagli romantici della loro relazione: pare che Luigi Berlusconi abbia fatto la proposta alla fidanzata proprio lo scorso 25 dicembre, il giorno di Natale. Il figlio dell’ex premier e Federica Fumagalli, esperta in pubbliche relazioni, stanno insieme da nove anni. Il loro amore è cominciato ai tempi dell’università, quando entrambi studiavano all’Università Bocconi di Milano. I due poi dopo le nozze andranno a vivere insieme nella villa di via Rovani a Milano, di proprietà dell’attuale leader di Forza Italia.

Insomma, una proposta di matrimonio degna delle migliori favole, seppure declinata in chiave moderna, con Berlusconi jr. che ha chiesto la mano della sua Federica proprio nel giorno di Natale: come sottolineato sopra, tuttavia, al di là dell’indiscrezione pubblicata dal rotocalco di Signorini, sono pochi i dettagli noti alla stampa anche perché il 31enne Luigi è da sempre molto attento a difendere la propria privacy e si contano sulle dita le sue uscite pubbliche e tanto meno si ricordano sue interviste rilasciate nel corso degli anni o in cui ha parlato della oramai lunga relazione con la Fumagalli, iniziata nove anni fa. Insomma un low profile che si allontana invece dalla sovraesposizione mediatica, ricercata o involontaria, degli altri membri più giovani della famiglia. Ad ogni modo da alcune indiscrezioni filtrate a mezzo stampa si apprende che la cerimonia poterebbe essere riservata a pochi intimi e, ça va sans dire, blindatissima e probabilmente l’ingresso sarà vietato a giornalisti e paparazzi. Una cosa però è certa e “Chi” l’ha pubblicata in esclusiva: come anticipato, la coppia andrà a vivere in una villa di Milano in Via Rovani, un complesso in ristrutturazione proprio per volontà di Luigi e Federica e in cui in passato erano stati ospitati eventi a carattere politico e sportivo.

