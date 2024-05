Luigi Borghese chi è il marito di Barbara Bouchet e com’è morto/ Stroncato da una lunga malattia

Luigi Borghese è stato il marito di Barbara Bouchet, icona della commedia sexy all’italiana negli anni’70. La coppia si è sposata nel 1974 e ha avuto due figli: Alessandro e Massimiliano. La loro è stata una grande storia d’amore, anche quando è subentrata la separazione nel 2006: “La fine del mio matrimonio è stato un colpo basso. Avrei voluto che durasse per sempre, non soltanto per 35 anni. È stata una separazione consensuale, scelta da tutti e due, ma io non l’avrei voluta” raccontava l’attrice a Oggi è un altro giorno.

Nato a Napoli il 7 marzo del 1936 il marito di Barbara Bouchet ha iniziato a lavorare da giovanissimo come venditore porta a porta. La costanza e il suo fiuto per gli affari lo hanno portato a diventare un imprenditore di successo, oltre che produttore cinematografico. Borghese, infatti, ha prodotto Spaghetti a mezzanotte con protagonisti Lino Banfi e una giovanissima e bellissima Bouchet.

Luigi Borghese com’è morto il marito di Barbara Bouchet

Luigi Borghese è morto nel febbraio 2016 all’età di 80 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. La famiglia ha preferito mantenere il riserbo su quale fosse il male che lo ha portato via. Barbara Bouchet ha mantenuto sempre un rapporto d’affetto nei confronti del suo ex anche dopo la separazione.

L’attrice, ai microfoni di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, raccontava i giorni della malattia del marito: “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino”. A dare l’addio al padre anche il figlio Alessandro, noto chef televisivo: “Ciao papà, grazie ancora amici per il vostro affetto”.

