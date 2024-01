Luigi Borghese, chi è il marito morto di Barbara Bouchet/ Dalla fine del matrimonio alla malattia

Chi è Luigi Borghese, il marito di Barbara Bouchet

Luigi Borghese è stato l’uomo che Barbara Bouchet ha sposato e con cui ha formato una famiglia con la nascita dei vigli Alessandro e Massimiliano. Luigi Borgese era nato a Napoli il 7 marzo del 1936 ed è stato un imprenditore che si è occupato soprattutto di cinema. Una passione, quella per in cinema, che ha condiviso con Barbara Bouchet con cui ha vissuto un grandissimo amore. I due sono stati sposati per ben 35 anni. I due, infatti, nel 2006 si separarono e all’epoca, parlando della causa della fine del matrimonio, l’attrice disse: “Tra me e mio marito non è accaduto nulla di drammatico, ma oggi ci siamo accorti di aver esaurito la nostra esperienza di vita insieme. Ma lo rispetto e continuerò a volergli bene”.

Un amore grande e importante che, con il tempo, si è trasformato in affetto sincero. Nonostante la fine del matrimonio, infatti, i due non si erano mai persi di vista e l’attrice è rimasta accanto al marito anche durante gli anni della malattia fino alla morte.

La malattia e la morte di Luigi Borghese

Luigi Borghese è morto nel febbraio 2016 all’età di 80 anni di età, a causa di una lunga malattia anche se la famiglia ha sempre preferito non svelare i dettagli della malattia contro cui Luigi Borghese ha combattuto. Barbara Bouchet, ricordando il marito e padre dei suoi figli, nel salotto di Oggi è un altro giorno, ai microfoni di Serena Bortone, ha raccontato così i giorni della malattia del marito:

«Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino». Il figlio Alessandro, invece, salutando il padre, aveva scritto: «Ciao papà… grazie ancora amici per il vostro affetto».











© RIPRODUZIONE RISERVATA