Luigi Borghese, chi è il padre di Alessandro Borghese

Nel corso della sua vita, Alessandro Borghese ha avuto la possibilità di contare sul padre Luigi Borghese, ex marito di Barbara Bouchet con la quale ha costruito una famiglia. Dall’amore tra Luigi Borghese e Barbara Bouchet è nato anche il figlio Max, venuto fuori dalla storia tra l’attrice e Luigi, che negli ultimi anni della sua vita si è ritrovato a fare i conti con una grave forma di leucemia che l’ha strappato alla vita nel 2016.

Lorenzo Spolverato innamorato di Helena e non di Shaila al Grande Fratello?/ Video choc: “Sceglierei te…”

Barbara Bouchet, raccontando gli ultimi periodi dell’ex marito, ha rivelato: “Abbiamo trascorso 35 anni assieme, abbiamo avuto due figli meravigliosi e anche se il nostro matrimonio era finito da tempo ho voluto che i miei figli avessero il loro padre vicino il più a lungo possibile” le parole di Barbara Bouchet su Luigi Borghese, con i due che sono rimasti sempre vicini fino alla fine, nonostante la separazione di qualche anno prima.

Eleonora Cecere, chi è: "Nella vita mi sono dovuta sudare tutto"/ "Provini? Nessun regalo"

Luigi Borghese e il rapporto con Barbara Bouchet: “Mi sono sempre presa cura di lui”

Nonostante la rottura e il matrimonio finito, tra Barbara Bouchet e Luigi Borghese il rapporto è sempre stato di quelli speciali. Il noto compagno di vita dell’attrice e madre di Max e Alessandro Borghese ha confidato in più occasioni quanto sia stato importante il loro legame con il passare degli anni, soprattutto quando la malattia sembrava ormai aver preso il sopravvento su Luigi Borghese:

“L’ho curato in tutte le sue malattie e gli sono rimasta vicino fino alla fine (…) E questo anche se ci siamo separati e non vivevamo più insieme” ha confessato l’attrice tornando sul legame importante con l’ex marito Luigi Borghese con il quale ha vissuto un amore lungo trent’anni. Nato in quel di Napoli, Luigi Borghese è stato un importante produttore cinematografico e ha messo la firma su diversi progetti cinematografici e non solo.

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: il figlio Noah e la malattia/ "Operato a soli 3 mesi…"