Luigi Borghese, ex marito di Barbara Bouchet/ “Era un uomo d’altri tempi”

Luigi Borghese è stato il marito di Barbara Bouchet, che questo pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1. Nato a Napoli il 7 marzo del 1936, Luigi Borghese ha iniziato a lavorare da giovanissimo: “Da buon napoletano, ha fatto davvero tutti i lavori: prima venditore porta a porta, poi banditore d’aste e infine imprenditore”, ha raccontato il figlio Alessandro Borghese in un’intervista a Verissimo. A cavallo tra gli anni ’70 e ’80, è arrivato il successo anche come produttore: ricordiamo il film “Spaghetti a mezzanotte” del 1981, interpretato da Lino Banfi e Barbara Bouchet. Nel 1974 Luigi Borghese ha sposato Barbara Bouchet, con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef Alessandro. I due sono rimasti insieme fino al 2006. Luigi Borghese è morto a febbraio 2016. A comunicare la triste notizia è stato proprio il figlio Alessandro sui social: “Ciao papà, grazie ancora amici per il vostro affetto”. Avrebbe compiuto 80 anni a marzo.

LUIGI BORGHESE: IL MARITO DI BARBARA BOUCHET, TRA CUCINA E MOTORI

Alessandro Borghese ha raccontato di aver ereditato dal padre Luigi l’amore per la cucina: “Era un cuoco della domenica, ma sapeva cucinare davvero bene”, ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. Dal padre, il famoso chef ha preso anche la passione per i motori: “Mi piaceva molto viaggiare in macchina con lui, gli facevo da co-pilota… Papà mi insegnò anche a guidare la macchina quando avevo nove anni: la spostava fuori dal garage e se sbagliavo a mettere la prima e farla partire, se ne riparlava la settimana successiva”. A quattro anni dalla morte del padre, Alessandro Borghese ha tanti ricordi legati alla sua infanzia: “Era davvero un uomo d’altri tempi, non amava comprare cose nuove, aveva sempre gli stessi mocassini e li faceva risuolare. Ricordo che ordinava maniacalmente gli abiti secondo i colori e amava le cravatte, gliene regalavo sempre una per il compleanno”. In un’intervista a Domenica In, invece, Barbara Bouchet aveva raccontato che prima di sposarsi, Luigi Borghese era solito mandarle delle rose gialle firmandosi “Mister X”.



