Tutto pronto per il debutto di Andrea Delogu a Ballando con le stelle 2025; nonostante un infortunio in sala prove, la conduttrice questa sera si prepara a scendere in pista come concorrente ufficiale del dance show di Rai 1. Riflettori dunque puntati sulla conduttrice televisiva nonché speaker radiofonica: una brillante carriera tra radio e piccolo schermo, ma anche una vita privata che spesso l’ha esposta ai riflettori del gossip.

In passato la conduttrice è stata sposata con l’attore Francesco Montanari dal 2016 sino al 2021. A seguire, è arrivata per lei un’altra importante storia d’amore, quella con il modello Luigi Bruno: insieme per 4 anni consecutivi, dal 2021 al 2025, si sono conosciuti per mezzo social ed è stato il modello a compiere il primo passo, come raccontato dalla speaker in una vecchia intervista per Vanity Fair.

“Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?“, ha raccontato la Delogu. Rimasta folgorata dalla bellezza ma anche dall’intraprendenza di questo giovane ragazzo, ha avviato con lui una conversazione social poi sbocciata in frequentazione e, infine, in amore.

Tuttavia, dopo 4 anni di intenso amore, la storia d’amore tra Andrea Delogu e l’ex fidanzato Luigi Bruno è tramontata quest’anno. Un amore giunto al capolinea, un amaro epilogo che tuttavia non è mai stato apertamente commentato dai diretti interessati, che hanno preferito intraprendere la via del silenzio.

L’indiscrezione sulla loro rottura è arrivata poche settimane fa sul settimanale Chi, ed era stata poi la stessa conduttrice a “confermare” in parte la fine di questo amore, attraverso un indizio social in risposta ad un utente e carpito dai fan. Ignote le motivazioni del loro addio, ma la loro relazione è stata comunque una bellissima pagina della loro vita, a dispetto delle pesanti critiche ricevute per via della loro differenza d’età (lei 43 anni, lui 26).