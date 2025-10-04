Luigi Bruno, chi è l'ex fidanzato di Andrea Delogu e perché è finita? Lo scetticismo sulla clamorosa differenza di età e poi...

Andrea Delogu cerca di voltare pagina dopo la rottura dall’ex fidanzato Luigi Bruno. Lo stesso sta facendo il ragazzo, diciassette anni più giovani, sempre più concentrato sul suo lavoro nella moda. In estate era iniziata a circolare la voce della rottura, poi confermata dalla stessa showgirl in un passaggio sui social. Un epilogo che non ha sorpreso più di tanto i fan della coppia che, pur sperando in un’evoluzione differente, avevano espresso perplessità sulla differenza di età. Il loro amore, infatti, è sempre stato molto discusso, in particolare per il distacco anagrafico: lei 43 anni, lui 26.

Luigi Bruno, chi è l'ex fidanzato di Andrea Delogu/ Come si sono conosciuti e la rottura dopo 4 anni d'amore

La showgirl, attualmente in gara a Ballando con le Stelle, aveva conosciuto Luigi Bruno nel 2021, dopo la fine della sua storia con Francesco Montanari. “Lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me”, ha detto in diverse intervista Andrea Delogu. L’ex fidanzato, in un passaggio a Vanity Fair, aveva invece ammesso di aver sofferto lo scetticismo del pubblico nei confronti della sua relazione con Andrea.

Andrea Delogu: infortunio Ballando con le Stelle, la fine con fidanzato Luigi Bruno/ Il caso Giovanni Pernice

Andrea Delogu volta pagina dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex fidanzato Luigi. Ma su Nikita Perotti…

“Mi ha dato davvero fastidio e che mi ha procurato tanto dispiacere è stato vedere, soprattutto all’inizio, che in ogni caso la colpa veniva data alla donna”, le parole di Luigi Bruno, quando ancora faceva coppia fissa con la Delogu. La fine del loro amore si è concretizzata in silenzio, senza squilli di tromba. E ora Andrea Delogu è di nuovo single, ma ancora al centro del gossip.

Proprio a Ballando con le Stelle, qualcuno l’ha avvicinata al suo maestro di ballo Nikita Perotti, forse per la giovane età. Un accostamento che non è piaciuto molto alla showgirl, evidentemente per la superficialità con cui è maturata questa suggestione.

Andrea Delogu ha già un nuovo fidanzato dopo la rottura con Luigi Bruno?/ Il gossip prima di Ballando