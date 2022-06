Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ “Pensavo un fake, ecco come mi ha conquistata”

Andrea Delogu e la storia d’amore con il giovane modello Luigi Bruno

Luigi Bruno è il giovane fidanzato di Andrea Delogu, nonché fotomodello e appassionato di social media. Proprio grazie ai social media è riuscito ad entrare in contatto con la presentatrice, cogliendo la sua attenzione con il suo modo originale di porsi e di comunicare. E’ stata la stessa showgirl a rivelare le armi di seduzione utilizzate da Luigi nei primi approcci via web. “Ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”.

Incuriosita dall’approccio di Luigi Bruno, la conduttrice ha subito compreso che si trattava di un ragazzo molto giovane ma in un primo momento ha temuto di essere vittima di un contatto fake. “Ero sicura fosse un fake. Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello”, ha riferito Andrea Delogu.

Luigi Bruno e il primo strano incontro nella capitale con Andrea Delogu

La conduttrice ha ammesso di essersi sentita presa in giro in quella prima fase e ha così maturato la convinzione di voler smascherare il fake. “Così un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire e ho pensato di aver avuto ragione”, ha raccontato. Poco tempo dopo, però, è il ragazzo a sorprenderla chiedendole di vedersi a Roma, vicinerei al Colosseo.

E con grande stupore, nella capitale, Andrea trova proprio il modello di Instagram. “Arrivo lì con un misto di curiosità e rabbia, parcheggio il motorino e da lontano vedo il ragazzo di Instagram“, ricostruisce la Delogu, che poi cede al suo fascino. “Ora so solo che con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime. Stiamo vivendo e basta”, ha detto recentemente la conduttrice.

