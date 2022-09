Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ Tutto a gonfie vele, nonostante le critiche…

Luigi Bruno, fidanzata di Andrea Delogu: la differenza d’età come punto di forza

Luigi Bruno è il misterioso fidanzato della conduttrice Andrea Delogu. Lavora come fotomodello e per via della differenze di età con la showgirl è stato spesso oggetto di critica. Lui infatti ha venticinque anni, mentre lei ne ha quaranta. Prima di essere associato alla Delogu, Luigi Bruno non era un nome noto al mondo dello spettacolo. Lo è diventato, appunto, non appena è finito al centro del gossip per la sua relazione con la conduttrice. I due hanno deciso di uscire allo scoperto e di infischiarsene delle critiche, godendosi la loro storia d’amore senza limiti.

Belén gelosa di Andrea Delogu e Stefano De Martino?/ L'indizio social e i rumors...

Sono stati pizzicati per la prima volta insieme lo scorso settembre, quando passeggiavano teneramente abbracciati per le vie di Milano. Entrambi, tuttavia, hanno deciso di aspettare qualche mese prima di uscire allo scoperto. Il primo a postare una foto da fidanzati è stato Luigi Bruno, che, in occasione del compleanno della bellissima conduttrice, aveva pensato di realizzare una romantica dedica.

Tim Summer Hits 2022, in streaming e TV: come vedere l'ultima tappa Portopiccolo/ Su Rai 2 e…

Andrea Delogu e i primi indizi della sua storia d’amore con Luigi Bruno

“Attualmente sto conoscendo una persona più giovane di me, è un modello e ha 23 anni. È una persona che al momento vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, di costruire una famiglia. Non voglio correre. Alcuni giornali hanno scritto che lui è sensibilmente più giovane di me; è vero, ma io sono in forma”, aveva raccontato la Delogu a Verissimo, prima di ufficializzare tutto.

Più recentemente, invece, qualcuno aveva alluso ad un presunto flirt tra Andrea Delogu e l’ex ballerino Stefano De Martino, con il quale ha condotto Tim Summer Hits. Allusioni che, a quanto pare, erano prive di fondamento e che infastidito non poco Belen Rodriguez, oggi nuovamente al fianco del suo Stefano dopo un lungo tira e molla.

Tim Summer Hits 2022, in streaming e TV: come vedere la quinta tappa/ Non solo su Rai2…

© RIPRODUZIONE RISERVATA