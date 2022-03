Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu/ Paparazzati per le strade di Milano

Luigi Bruno è il nuovo fidanzato di Andrea Delogu. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, la rossa ha finalmente ritrovato il sorriso. Proprio così, la conduttrice è felicemente legata al modella dal “fisico scolpito, gli occhi scuri e intriganti e le labbra carnose”. Una storia nata da poco quella tra la Delogu e il modello poco conosciuto nel mondo dello spettacolo. Eppure tra i due è scattato qualcosa di bello, visto che il ragazzo ha portato una ventata di novità nella vita della conduttrice radio-televisiva. La storia era rimasta segreta fino a quando i due non sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. Andrea e Luigi sono stati pizzicati insieme felici ed innamorati intenti a scambiarsi baci appassionati, mentre passeggiavano mano nella mano per le strade di Milano.

Titti Peverelli e Walter, genitori Andrea Delogu/ Lei: "sono orgogliosa di loro"

Che dire, i due sembrano davvero molto affiatati e complici come testimoniano le foto pubblicate dal noto settimanale.

Chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu?

Ma chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu? Il modello e fotomodello fa parte della Elite Model Management di Milano. E’ alto 1,85, Capelli castani e occhi marroni. Di lui si conosce davvero poco visto che è un giovane modello non appartenente al mondo dello spettacolo, ma una cosa è certa: ha conquistato il cuore della bella e brava Andrea.

Francesco Montanari, ex marito Andrea Delogu/ "Ci siamo lasciati, era finito l’amore"

L’incontro con Luigi Bruno è arrivato dopo una lunga separazione dall’ex marito Francesco Montanari che la Delogu ha raccontato così: “noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia. Va bene il pranzo dai parenti, il viaggio con gli amici di sempre, ma poi voglio anche un’avventura. Va bene la voglia di fare un figlio, ma se non viene pazienza, la mia famiglia sei tu”.

Andrea Delogu rompe il silenzio su Stefano De Martino/ "Siamo solo amici ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA