Luigi Calabresi e Tonino Milite, i mariti di Gemma Capra/ Chi sono gli uomini della sua vita

Luigi Calabresi, chi è il primo marito di Gemma Capra

Gemma Capra è nota per essere stata moglie di Luigi Calabresi, commissario di polizia ucciso tragicamente nel 1972. L’omicidio dell’uomo è uno dei fatti di cronaca più noti degli anni di Piombo. Il poliziotto venne ucciso nel 1972 dopo essere stato accusato da alcuni esponenti di estrema sinistra della responsabilità nella morte di Giuseppe Pinelli, anarchico, suicida durante un interrogatorio in commissariato. Gemma, nata nel 1946, ha avuto due mariti: dopo la morte di Luigi Calabresi, ha infatti sposato Tonino Milite, poeta e artista. Scopriamo di più sulla loro vita.

Luigi Calabresi, primo marito di Gemma, venne ucciso davanti alla sua abitazione da due uomini con alcuni colpi di arma da fuoco. I mandanti, però, erano altri: anni dopo, si venne a sapere che a volere la morte del commissario erano esponenti di Lotta Continua. Cinquant’anni esatti dopo l’omicidio del marito Luigi Calabresi, Gemma Capra ha raccontato la vicenda e gli anni successivi, difficili con tre bambini piccoli, in un libro autobiografico dal titolo “La crepa e la luce”. Il libro ripercorre dunque la vita tra Gemma Capra e Luigi Calabresi e i loro figli, ma anche un pezzo di storia degli anni di Piombo in Italia. La coppia aveva avuto insieme tre figli: Mario, noto giornalista e scrittore, Paolo e Luigi, nato dopo la morte del padre.

Tonino Milite, secondo marito Gemma Capra: chi è

Dopo la morte del marito Luigi Calabresi, avvenuta quando lei aveva solo venticinque anni, Gemma Capra si è ritrovata a dover crescere da sola tre bambini: Mario e Paolo erano piccoli, Luigi addirittura nacque pochi mesi dopo la morte del papà. Dopo qualche anno dall’omicidio del marito, Luigi Calabresi, Gemma Capra ha sposato in seconde nozze Tonino Milite, poeta milanese scomparso nel 2015. L’uomo, morto a 73 anni il 7 dicembre 2015, fece da papà ai tre figli della donna, come ribadì Mario Calabresi in un tweet scritto lo stesso giorno della morte di Tonino Milite: “poeta, pittore, uomo generoso e creativo” ma anche che “fece da papà a me e i miei fratelli portandoci fuori dalla notte”.

Ma chi era il secondo marito di Gemma Capra? Nato a Tirana, in Albania, nel 1942, quella di Tonino Milite è stato una delle figure più importanti della cultura milanese a cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta. Diplomato all’Accademia di Brera, cominciò la sua carriera come illustratore. Col tempo divenne anche stretto collaboratore di Bruno Munari. Nel 1981,Tonino Milite disegnò la celebre bandiera arcobaleno che nel corso degli anni è diventata simbolo universale della pace. Mario Calabresi, figlio di Gemma Capra, dedicò al papà Luigi Calabresi un libro dal titolo “Spingendo la notte più in là”. Il titolo si deve ad una delle poesie di Tonino Milite.



