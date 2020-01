Luigi Calagna di Me contro Te/ Fidanzato con Sofia Scalia, la chimica fu galeotta… (Domenica in)

Luigi Calagna sta facendo parlare molto di sé e il merito è la collaborazione con Sofia Scalia, con cui forma il duo webstar Me contro Te. La coppia d Vlogger è riuscita infatti a raggiungere la Top 10 delle classifiche di vendita con la sua Le Fantafiabe di Luì e Sofì, il libro pubblicato con Mondadori Electa, ed ora si prepara a debuttare anche al cinema. Il film La vendetta del Signor S, diretto da Gianluca Leuzzi, sarà nelle sale italiane il prossimo 17 gennaio, ma prima avremo modo di vedere Luigi Calagna a Domenica In. Sarà infatti ospite della puntata di oggi, 5 gennaio 2020, dove presenterà la pellicola in coppia con la sua socia. La produzione vanta una partnership fra Warner Bros, Colorado Film ed Entertainment Italia e si concentrerà sul nemico dei protagonisti, il famigerato Signor S.

LUIGI CALAGNA, SETTE ANNI D’AMORE CON SOFIA SCALIA

Il successo sembra assicurato, almeno a giudicare dai numeri da capogiro registrati sulle piattaforme social: più di 4 milioni di followers in attivo e oltre 2 miliardi di visualizzazioni per i loro video. Senza considerare che i due fidanzati siciliani hanno continuato ad attirare il pubblico di giovani e giovanissimi grazie ad altri due libri, Entra nel mondo di Luì e Sofì e il precedente Divertiti con Luì e Sofì. Web, TV, libri e adesso anche cinema: Luigi Calagna intende cavalcare l’onda del successo che lo sta travolgendo sempre di più, grazie al vlog creato con la fidanzata Sofia Scalia. La coppia di Partinico conosciuta come Me contro Te è la più amata dai bambini e ha già all’attivo una collaborazione con Disney Channel. Innamoratissimi, i due fidanzati hanno festeggiato il loro settimo anniversario lo scorso 26 dicembre, giusto per chiudere il 2019 ancora più in bellezza.

LA CHIMICA GALEOTTA

Come si sono conosciuti? Lo hanno rivelato poco tempo fa a Sorrisi: “Il cugino di Sofia è uno dei miei migliori amici e proprio grazie a lui un giorno l’ho incontrata e mi sono innamorato follemente. È stato un colpo di fulmine. Almeno per me…”, dice in modo ironico. Il merito però va anche alla Chimica, la materia che Luigi ha usato come gancio nel corso degli studi in Farmacia presso l’Università di Palermo. Sofia infatti aveva dei problemi proprio in Chimica e ha scelto di chiedere proprio a Luigi un aiuto per riuscire a migliorare i propri voti. “In realtà dopo quattro anni ho lasciato gli studi”, specifica lui, “più andavo avanti con gli esami e meno mi interessava la materia. Ho iniziato Scienze della Comunicazione, Sofia si è iscritta alla stessa facoltà e adesso studiamo insieme… quando troviamo dei ritagli di tempo”.



